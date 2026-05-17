Маломобільна людина для виключення з обліку може не йти в ТЦК

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Громадянина мають виключити з військового обліку за станом здоров’я. У деяких випадках громадянин не може дістатися територіального центру комплектування. Юристи пояснили, що цю ситуацію можна вирішити без візиту цієї особи до ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Військовий облік в Україні стосується громадян чоловічої статі до досягнення ними 60-річного віку. Відповідно, виключення з військового обліку після закінчення часу перебування в запасі відбувається після того, як громадянину виповниться 60 років.

Але, крім вікової, є й інші підстави для виключення громадян з військового обліку. Виключати з обліку можуть за станом здоров’я.

Цей процес відбувається після того, як на військово-лікарській комісії громадянина визнали непридатним до військової служби. Далі має бути затверджене свідоцтво про хворобу, на підставі якої громадянина і виключають з військового обліку.

Читайте також:

Два варіанти виключення маломобільного громадянина

До юристів звернувся громадянин, якого зацікавили нюанси виключення з військового обліку. Громадянин пояснив, що склалася ситуація, коли особа, яку мають виключити з обліку, є маломобільною, а ТЦК розташований у протилежному кінці країни.

Громадянин поцікавився, чи можна якось оформити виключення з військового обліку без безпосередньої участі такого громадянина. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що це можливо, і розповів про два варіанти вирішення проблеми.

Айвазян зазначив: "По-перше, можна стати на облік в ТЦК за фактичним місцем проживання й саме в цьому ТЦК пройти ВЛК. По-друге, можна оформити довіреність на близького родича, який представлятиме інтереси чоловіка в ТЦК". Але, додав юрист, не факт, що вдасться вирішити питання у другий спосіб.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що відсутність ВЛК в "Резерв+" у процесі виключення з військового обліку є неважливою.

Громадянин, який визнається непридатним до військової служби, виключається з військового обліку. Після цього його не можуть затримати на блокпості ТЦК. Це неможливо навіть у ситуації, коли в "Резерв+" такого громадянина не відображається результат військово-лікарської комісії.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як громадянину, виключеному з військового обліку, можна перевірити свій статус.

Громадянин, який був виключений раніше з військового обліку, може бути повернутий на облік. Тож такій особі варто перевірити свій актуальний статус. Щоб дізнатись актуальну інформацію, потрібно оформити е-ВОД через "Дію".