ВЛК обмеженого придатного в іншому місті: ТЦК має право, але є нюанс

Процес медобстеження на ВЛК. Фото: sud.ua

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію. ВЛК потрібно проходити при ТЦК, в якому громадянин перебуває на військовому обліку. У іншому місті пройти військово-лікарську комісію можливо, але для цього треба спочатку стати на облік у відповідному ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-лікарська комісія для обмежено придатних

Одним із основних елементів військового обліку є військово-лікарська комісія. Під час особливого періоду саме ВЛК потрібна для проведення ефективної мобілізації.

Військово-лікарську комісію в мирний час потрібно проходити раз на п’ять років. Під час же дії воєнного стану регулярність ВЛК змінилася, комісію треба проходити щороку.

Крім того, існує окрема категорія громадян на військовому обліку, для яких визначили окремий час для проходження ВЛК. Це колишні обмежено придатні громадяни.

Читайте також:

Перед ВЛК потрібно стати на облік в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який мав такий статус. Зараз йому потрібно пройти військово-лікарську комісію.

Чоловік поцікавився, чи має право група оповіщення територіального центру комплектування у іншому місті затримати його і відправити на ВЛК. Юристи зазначили, що такого права у групи оповіщення немає, але пройти військово-лікарську комісію все-таки можна.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Обмежено придатного можуть направити на ВЛК лише за місцем перебування на військовому обліку. Тому якщо чоловік перебуватиме в іншому місті, то направити на ВЛК його можуть лише за умови, що його спочатку візьмуть на військовий облік в місцевому ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юристи пояснили, чому був присвоєний статус "військовозобов'язаний" для обмежено придатних.

Колишні обмежено придатні вважаються військовозобов’язаними громадянами. Це стосується навіть тих осіб, кому ще не виповнилося 25 років. Цей процес був завжди, ще до змін у законодавстві, які сталися у 2024 році.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що обмежено придатний має пройти ВЛК навіть в 2026 році.

Колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію ще в 2024-25 роках. Тих, хто не пройшов ВЛК, оголошували у розшук. Але, попри те, що розшук був уже скасований, вимога щодо проходження військово-лікарської комісії залишається чинною.