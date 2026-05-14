ВВК ограниченно годного в другом городе: ТЦК имеет право, но есть нюанс

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию. ВВК нужно проходить при ТЦК, в котором гражданин состоит на воинском учете. В другом городе пройти военно-врачебную комиссию возможно, но для этого надо сначала стать на учет в соответствующем ТЦК.

Военно-врачебная комиссия для ограниченно годных

Одним из основных элементов воинского учета является военно-врачебная комиссия. Во время особого периода именно ВВК нужна для проведения эффективной мобилизации.

Военно-врачебную комиссию в мирное время нужно проходить раз в пять лет. Во время же действия военного положения регулярность ВВК изменилась, комиссию надо проходить ежегодно.

Кроме того, существует отдельная категория граждан на воинском учете, для которых определили отдельное время для прохождения ВВК. Это бывшие ограниченно годные граждане.

Перед ВВК нужно стать на учет в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который имел такой статус. Сейчас ему нужно пройти военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, имеет ли право группа оповещения территориального центра комплектования в другом городе задержать его и отправить на ВВК. Юристы отметили, что такого права у группы оповещения нет, но пройти военно-врачебную комиссию все-таки можно.

Юрист Владислав Дерий отметил: "Ограниченно годного могут направить на ВВК только по месту пребывания на воинском учете. Поэтому если человек будет находиться в другом городе, то направить на ВВК его могут только при условии, что его сначала возьмут на воинский учет в местном ТЦК".

Бывшие ограниченно годные считаются военнообязанными гражданами. Это касается даже тех лиц, кому еще не исполнилось 25 лет. Этот процесс был всегда, еще до изменений в законодательстве, которые произошли в 2024 году.

Бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию еще в 2024-25 годах. Тех, кто не прошел ВВК, объявляли в розыск. Но, несмотря на то, что розыск был уже отменен, требование о прохождении военно-врачебной комиссии остается в силе.