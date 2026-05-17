Маломобильный человек для исключения с учета может не идти в ТЦК

Дата публикации 17 мая 2026 00:30
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Гражданина должны исключить с воинского учета по состоянию здоровья. В некоторых случаях гражданин не может добраться до территориального центра комплектования. Юристы объяснили, что эту ситуацию можно решить без визита этого лица в ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исключение из воинского учета

Военный учет в Украине касается граждан мужского пола до достижения ими 60-летнего возраста. Соответственно, исключение с воинского учета по истечении времени пребывания в запасе происходит после того, как гражданину исполнится 60 лет.

Но, кроме возрастной, есть и другие основания для исключения граждан с воинского учета. Исключать с учета могут по состоянию здоровья.

Этот процесс происходит после того, как на военно-врачебной комиссии гражданина признали непригодным к военной службе. Далее должно быть утверждено свидетельство о болезни, на основании которого гражданина и исключают с воинского учета.

Два варианта исключения маломобильного гражданина

К юристам обратился гражданин, которого заинтересовали нюансы исключения с воинского учета. Гражданин объяснил, что сложилась ситуация, когда лицо, которое должны исключить с учета, является маломобильным, а ТЦК расположен в противоположном конце страны.

Гражданин поинтересовался, можно ли как-то оформить исключение с воинского учета без непосредственного участия такого гражданина. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, объяснил, что это возможно, и рассказал о двух вариантах решения проблемы.

Айвазян отметил: "Во-первых, можно стать на учет в ТЦК по фактическому месту жительства и именно в этом ТЦК пройти ВВК. Во-вторых, можно оформить доверенность на близкого родственника, который будет представлять интересы мужчины в ТЦК". Но, добавил юрист, не факт, что удастся решить вопрос вторым способом.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что отсутствие ВВК в "Резерв+" в процессе исключения с воинского учета является неважным.

Гражданин, который признается непригодным к военной службе, исключается с воинского учета. После этого его не могут задержать на блокпосте ТЦК. Это невозможно даже в ситуации, когда в "Резерв+" такого гражданина не отображается результат военно-врачебной комиссии.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как гражданину, исключенному с воинского учета, можно проверить свой статус.

Гражданин, который был исключен ранее с воинского учета, может быть возвращен на учет. Поэтому такому лицу стоит проверить свой актуальный статус. Чтобы узнать актуальную информацию, нужно оформить е-ВУД через "Дію".

военный учет ТЦК и СП доверенность
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
