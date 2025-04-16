Суд зобов’язав військову частину звільнити солдата для догляду за дружиною з інвалідністю

Молоток судді. Фото: Freepik

Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь військовослужбовця, який звернувся з позовом проти своєї військової частини через відмову звільнити його зі служби за сімейними обставинами. Чоловік просив звільнення через необхідність постійного догляду за дружиною, яка має другу групу інвалідності через психічне захворювання. Суд визнав відмову незаконною та зобов’язав військову частину задовольнити його рапорт.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Солдат двічі подавав документи, але їх проігнорували

Позивач, який обіймає посаду водія-санітара в одній із частин, ще у 2024 році двічі подавав рапорти з проханням про звільнення, однак обидва документи залишили "без реалізації". У відповідь на це він звернувся до суду, вважаючи дії керівництва частини протиправними.

У судовому засіданні представник військової частини заявив, що солдат не надав достатніх доказів постійної потреби у догляді, а також поставив під сумнів дійсність медичного висновку лікарсько-консультативної комісії.

Однак суддя Ірина Чаплик, дослідивши подані документи, визнала, що висновок про необхідність постійного стороннього догляду відповідає встановленій формі (№080-4/о), затвердженій МОЗ. Також з’ясувалося, що позивач надавав усі необхідні додаткові документи, які підтверджують стан здоров’я його дружини.

"Позивач довів необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною, яка є особою з інвалідністю ІІ групи, як підставу для звільнення з військової служби, а отже і протиправність відмови відповідача", — йдеться в рішенні суду.

Суд визнав дії військової частини протиправними та зобов’язав звільнити військовослужбовця за сімейними обставинами. Рішення наразі не набрало законної сили та може бути оскаржене

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