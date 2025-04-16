Суд обязал воинскую часть уволить солдата для ухода за женой с инвалидностью

Молоток судьи. Фото: Freepik

Львовский окружной административный суд принял решение в пользу военнослужащего, который обратился с иском против своей воинской части из-за отказа уволить его со службы по семейным обстоятельствам. Мужчина просил увольнения из-за необходимости постоянного ухода за женой, которая имеет вторую группу инвалидности из-за психического заболевания. Суд признал отказ незаконным и обязал воинскую часть удовлетворить его рапорт.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Солдат дважды подавал документы, но их проигнорировали

Истец, который занимает должность водителя-санитара в одной из частей, еще в 2024 году дважды подавал рапорты с просьбой об увольнении, однако оба документа оставили "без реализации". В ответ на это он обратился в суд, считая действия руководства части противоправными.

В судебном заседании представитель воинской части заявил, что солдат не предоставил достаточных доказательств постоянной потребности в уходе, а также поставил под сомнение действительность медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии.

Однако судья Ирина Чаплик, исследовав представленные документы, признала, что заключение о необходимости постоянного постороннего ухода соответствует установленной форме (№080-4/о), утвержденной Минздравом. Также выяснилось, что истец предоставлял все необходимые дополнительные документы, подтверждающие состояние здоровья его жены.

"Истец доказал необходимость осуществлять постоянный уход за женой, которая является лицом с инвалидностью II группы, как основание для увольнения с военной службы, а следовательно, и противоправность отказа ответчика", — говорится в решении суда.

Суд признал действия воинской части противоправными и обязал уволить военнослужащего по семейным обстоятельствам. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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