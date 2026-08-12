Лубінець заявив, що працівники ТЦК мають записувати мобілізацію на бодікамери

Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що працівники ТЦК під час мобілізації мають безперервно вести відеофіксацію. І цей обов'язок підтверджує один із судів, який оштрафував військового за відсутність відеозапису.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Уповноваженого ВРУ з прав людини.

Що сказав Лубінець про обов'язок ТЦК записувати мобілізацію на бодікамери

У своєму Telegram Лубінець написав, що Центральний суд Миколаєва оштрафував працівника ТЦК на 17 тисяч гривень, який під час мобілізаційних заходів не здійснював безперервну відеофіксацію, хоча був зобов'язаний це робити.

Дії військового кваліфікували як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

"Це важливий сигнал для всіх. Вкотре наголошую на необхідності дотримання Інструкції, затвердженої наказом МОУ №532. Вона зобов'язує представників ТЦК та СП увімкнути бодікамеру з початку заходів оповіщення та вести безперервний запис до його завершення", — заявив Лубінець.

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Він зазначив, що перервати відеозйомку може лише у виняткових випадках. Серед таких:

ризик потрапляння в кадр військових об'єктів або інформації х обмеженим доступом;

короткочасні обставини приватного характеру - зокрема, відвідування вбиральні чи перерви на приймання їжі.

Також Лубінець заявив, що до нього надходить значно більше звернень щодо можливих порушень прав людини під час мобілізаційних заходів, ніж стає відомо суспільству. За його словами, люди щоразу бачать одну й ту саму картину: взаємні звинувачення, уривки відео та суперечливі версії подій.

"Я переконаний: якби кожен захід оповіщення від першої до останньої хвилини безперервно фіксувався на відео, розплутати цей клубок було б значно простіше. Саме для цього й запроваджена обов'язкова відеофіксація — щоб захистити і громадян, і військовослужбовців, а головне — встановити правду. Це відповідь на суспільний запит щодо прозорості дій під час заходів оповіщення", — сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Він додав, що у ситуації, коли люди бачать балаклави, вимкнені камери або узагалі відсутність відеозапису, коли неможливо встановити, хто саме проводив мобілізаційні заходи — це вже не про прозорість. Це у свою чергу створює простір для свавілля безкарності та підриває людей до державних інституцій, але з цим не можна миритися.

Лубінець каже, що якщо представники ТЦК діють законно, професійно і не порушують прав людини, тоді їм нічого приховувати. Він підкреслив, саме військові ТЦК мають бути найбільше зацікавлені в тому, щоб кожна дія була зафіксована, а кожен спірний момент можна було перевірити.

"Якщо негайно не покласти край цьому свавіллю, суспільна напруга може призвести до наслідків, які буде неможливо виправити! Закон має діяти однаково для всіх. Саме дотримання правил, а не їх ігнорування, є основою правової держави навіть в умовах війни", — резюмував посадовець.

Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, Лубінець нещодавно сказав, що його представника переслідують. Це сталося після того, як чоловік викрив порушення з боку ТЦК.

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