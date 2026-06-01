Лубінець: системні порушення під час мобілізації тривають

Ілюстрація роботи ТЦК.

Попри заяви влади та анонсовані зміни у сфері мобілізації, випадки порушення прав громадян продовжують фіксуватися. Незважаючи на численні обіцянки щодо вдосконалення процедур та посилення контролю діяльності ТЦК, ситуація на практиці залишається складною.

Про це повідомляє Новини.LIVE, таку заяву зробив Дмитро Лубінець у своєму Telegram.

Чому порушення прав під час мобілізації досі не зупинені

За слова Дмитра Лубінця, мова йде про інциденти із застосуванням сили, перебуванням осіб у балаклавах та вилученням особистих речей громадян.

Позиція Омбудсмана пролунала на тлі підготовки нової реформи мобілізації, яку вже називають "болючою".

Він зазначив, що ще три тижні тому запропонував створити при Міністерстві оборони робочу групу за участю представників парламенту та Офісу омбудсмана для оперативного реагування на можливі порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Водночас, за його словами, така ініціатива досі не була реалізована.

"Який результат? Жодної робочої групи досі немає", — заявив Лубінець.

Лубінець також повідомив, що продовжує отримувати звернення від громадян щодо можливих неправомірних дій осіб у балаклавах. Він оприлюднив відповідні відеоматеріали з Дніпра.

"Реформа, яка не починається з поваги до прав людини, ризикує перетворитися на чергову спробу зробити вигляд, що проблеми не існує", — підсумував він, знову закликавши до негайного створення робочої групи при Міністерстві оборони.

Заява Дмитра Лубінця. Фото: Telegram

