Лубинец: системные нарушения во время мобилизации продолжаются

Ілюстрація роботи ТЦК. Фото: Суспільне

Несмотря на заявления властей и анонсированные изменения в сфере мобилизации, случаи нарушения прав граждан продолжают фиксироваться. Несмотря на многочисленные обещания по совершенствованию процедур и усилению контроля деятельности ТЦК, ситуация на практике остается сложной.

Об этом сообщает Новини.LIVE, такое заявление сделал Дмитрий Лубинец в своём Telegram.

Почему нарушения прав во время мобилизации до сих пор не остановлены

По слова Дмитрия Лубинца, речь идет об инцидентах с применением силы, пребыванием лиц в балаклавах и изъятием личных вещей граждан.

Позиция Омбудсмена прозвучала на фоне подготовки новой реформы мобилизации, которую уже называют "болезненной".

Он отметил, что еще три недели назад предложил создать при Министерстве обороны рабочую группу с участием представителей парламента и Офиса омбудсмена для оперативного реагирования на возможные нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий. В то же время, по его словам, такая инициатива до сих пор не была реализована.

"Какой результат? Никакой рабочей группы до сих пор нет", — заявил Лубинец.

Лубинец также сообщил, что продолжает получать обращения от граждан относительно возможных неправомерных действий лиц в балаклавах. Он обнародовал соответствующие видеоматериалы из Днепра.

"Реформа, которая не начинается с уважения к правам человека, рискует превратиться в очередную попытку сделать вид, что проблемы не существует", — подытожил он, снова призвав к немедленному созданию рабочей группы при Министерстве обороны.

Заявление Дмитрия Лубинца. Фото: Telegram

Новини.LIVE информировали, что бывший заместитель начальника Харьковского областного ТЦК и СП Валерий Кравец подал декларацию после увольнения с должности. В ней он задекларировал более 2,4 млн гривен денежных активов, квартиру и средства на банковских счетах.

Новини.LIVE также сообщали, что в мае прошлого года представители территориального центра комплектования мобилизовали студента. После этого он обратился за юридической помощью, и адвокаты обжаловали это решение в суде. Согласно постановлению, мобилизация была отменена.