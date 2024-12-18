Мобілізація в Україні — звернень щодо протиправних дії працівників ТЦК побільшало

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Українська правда

Цього року зафіксовано майже чотири тисячі звернень щодо дій працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК), які громадяни вважають неправомірними. Також зросла кількість звернень від військовослужбовців щодо дій командирів.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Українській правді.

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За словами Лубінця, найбільше звернень надходить із Закарпаття, тоді як у деяких регіонах, зокрема в Кропивницькому, кількість скарг є значно меншою, а більшість із них не підтверджуються.

"Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали "повністю здоровою", має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", — зазначив він.

Лубінець наголосив, що якість роботи ТЦК значною мірою залежить від обласного керівника.

"На мій погляд, все залежить від обласного керівника ТЦК, наскільки це професійна людина, чи змогла вона побудувати роботу так, щоб і мобілізація проводилась, і права людини не порушувались, а якщо таке трапляється, то щоб максимально швидко такі ситуації вирішувались", — підкремлив уповноважений.

Омбудсмен також повідомив про зростання кількості звернень від військовослужбовців щодо дій командирів. З цих питань уже відбулося спілкування з керівництвом Міноборони, і, за словами Лубінця, міністр оперативно реагує на подання та звернення.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, під час візиту до Харкова прокоментував питання примусової мобілізації. Він підтвердив отримання звернень щодо таких випадків з усієї території країни, зокрема і з Харківської області, але відмітив і позитивну тенденцію.

Нагадаємо, на Буковині судили працівника ТЦК, який вигадав схему для ухилянтів. Він за гроші виписував фейкові повістки, таким чином чоловіки протягом місяця мали підставу для відстрочки.