Мобилизация в Украине — обращений относительно противоправных действий работников ТЦК стало больше

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Украинская правда

В этом году зафиксировано почти четыре тысячи обращений касаемо действий работников территориальных центров комплектования (ТЦК), которые граждане считают неправомерными. Также возросло количество обращений от военнослужащих по поводу действий командиров.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Украинской правде.

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По словам Лубинца, больше всего обращений поступает из Закарпатья, тогда как в некоторых регионах, в частности в Кропивницком, количество жалоб значительно меньше, а большинство из них не подтверждаются.

"Есть случаи, когда по моему представлению собрали отдельное заседание ВВК, провели полный анализ и зафиксировали, что человек, которого до этого на ВВК признала "полностью здоровым", имеет на самом деле болезнь. В результате этого мужчину мобилизовали, но он пошел в ВСУ исключительно в тыловое обеспечение — сразу нашли часть, где ему предложили конкретную должность", — отметил он.

Лубинец подчеркнул, что качество работы ТЦК во многом зависит от областного руководителя.

"По моему мнению, все зависит от областного руководителя ТЦК, насколько это профессиональный человек, смог ли он построить работу так, чтобы и мобилизация проводилась, и права человека не нарушались, а если такое случается, то чтобы максимально быстро такие ситуации решались", — подчеркнул уполномоченный.

Омбудсмен также сообщил о росте количества обращений от военнослужащих по поводу действий командиров. По этим вопросам уже состоялось общение с руководством Минобороны и, по словам Лубинца, министр оперативно реагирует на представление и обращение.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время визита в Харьков прокомментировал вопрос принудительной мобилизации. Он подтвердил получение обращений по таким случаям со всей территории страны, в том числе и из Харьковской области, но отметил и положительную тенденцию.

Напомним, на Буковине судили работника ТЦК, придумавшего схему для уклонян. Он за деньги выписывал фейковые повестки, таким образом мужчины в течение месяца имели основание для отсрочки.