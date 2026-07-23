Лубінець: частина працівників ТЦК вже перебувають в СІЗО

Працівники ТЦК сідають в машину, Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Anticor, Омбудсман/Telegram. Колаж: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Усі матеріали щодо можливих порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які Офіс омбудсмана у 2026 році передав правоохоронцям, стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. У частині справ уже повідомили про підозру фігурантам. Деяких із них взяли під варту.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Усі звернення щодо порушень ТЦК у 2026 році стали кримінальними провадженнями

За словами омбудсмана, усі матеріали, які його інституція направляла до Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Національної поліції, отримали належну кримінально-правову оцінку.

"Я можу відверто сказати, що дійсно у 2026 році всі матеріали, які виходили з нашої інституції до Державного бюро розслідувань, до Служби безпеки України, до Національної поліції, — по всіх відкривалися кримінальні провадження, проводилися перевірки", — сказав Лубінець.

Він додав, що у низці випадків правоохоронці вже повідомили працівникам ТЦК та СП про підозру, а окремих фігурантів справ затримали.

"Є у нас приклади, коли вже вручені підозри працівникам ТЦК і СП, і навіть вже є такі, які затримані і знаходяться в СІЗО", — зазначив омбудсман.

Лубінець також відзначив роль Військової служби правопорядку та Спеціалізованої військової прокуратури, які долучаються до перевірок. На його думку, активніше реагування на можливі порушення стало результатом суспільного розголосу та тиску з боку громадськості.

"Це тотальна правова оцінка незаконних дій. Коли українське суспільство бачить, що якщо хтось скоїв кримінальне правопорушення і на це не заплющують очі, тоді рівень довіри до державних інституцій зростає", — підсумував він.

Як писали Новини.LIVE, військова служба правопорядку з грудня 2025 року по червень 2026 року провела 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекцій виявили 208 порушень, більшість із яких стосувалися проведення заходів оповіщення, використання бодікамер та зберігання відеозаписів.

Також в інтерв’ю Новини.LIVE Лубінець повідомив, що в Україні продовжують діяти корупційні схеми, пов'язані з мобілізацією. Сума хабаря за звільнення після затримання працівниками ТЦК може сягати 10 тисяч доларів, а після доставлення до приміщення ТЦК — 20 тисяч доларів. За його словами, через прагнення виконати мобілізаційні показники окремі ТЦК іноді мобілізують навіть людей, які не придатні до служби за станом здоров'я.