Лаборант у коледжі: ТЦК відмовить у відстрочці за такою посадою

В лабораторії коледжу. Фото: Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Працівники коледжів мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується не усіх працівників, а тільки тих, які займають педагогічні посади. Лаборант не є такою посадою і може бути мобілізований, але, як пояснили юристи, існує варіант із можливістю отримання відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для працівників коледжів

Працівники навчальних закладів мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Це стосується як шкіл, так і інших закладів, наприклад, коледжів та університетів.

Для того, аби отримати відстрочку, потрібно відповідати низці вимог. Зокрема, військовозобов'язаний громадянин займати конкретні, визначені законом посади і мати відповідне педагогічне навантаження (не менше 0,75 ставки).

До юристів звернувся громадянин, який в коледжі. Він поцікавився, чи може претендувати на відстрочку, якщо працює у цьому навчальному закладі лаборантом.

Лаборант не може отримати відстрочку, але є нюанс

Юристи, коментуючи ситуацію, наголосили, що важливим є статус тієї чи іншої професії. Адвокат Юрій Айвазян нагадав: "Право на відстрочку мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти".

Айвазян додав, що в списку цих посад вказані лише керівники / завідувачі лабораторій. Лаборанти ж не зараховуються до педагогічних посад.

При цьому, зазначив адвокат, у такій ситуації отримати відстрочку неможливо, хоча існує і варіант, який уможливлює цей процес: "Отже, перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників затверджений постановою КМУ № 963 не містить посади "лаборант". Інша ситуація може бути лише тоді, якщо фактична посада у документах інша, наприклад викладач, асистент викладача, старший викладач, або завідувач навчальної лабораторії тощо".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи надається право на відстрочку від мобілізації студентам коледжу.

Люди, які навчаються в закладах професійної освіти можуть отримати відстрочку, запевнили юристи. Але це можливо лише у випадку, якщо вони ніколи не вчилися в закладах вищого рівня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи отримає відстрочку від мобілізації керівник навчального чи практичного центру при коледжі.

Військовозобов’язаний громадянин, який працює завідувачем навчально-практичного центру при училищі чи коледжі, має право подати заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Для отримання відстрочки важливо, щоб посада завідувача навчально-практичного центру була основним місцем роботи громадянина і працював він на повну ставку.