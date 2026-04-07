Лаборант в колледже: ТЦК откажет в отсрочке по такой должности

В лаборатории колледжа. Фото: Жилищно-коммунальный профессиональный колледж ХНУГХ им.А.М.Бекетова

Работники колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается не всех работников, а только тех, которые занимают педагогические должности. Лаборант не является такой должностью и может быть мобилизован, но, как пояснили юристы, существует вариант с возможностью получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для работников колледжей

Работники учебных заведений имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Это касается как школ, так и других заведений, например, колледжей и университетов.

Для того, чтобы получить отсрочку, нужно соответствовать ряду требований. В частности, военнообязанный гражданин должен занимать конкретные, определенные законом должности и иметь соответствующую педагогическую нагрузку (не менее 0,75 ставки).

К юристам обратился гражданин, который в колледже. Он поинтересовался, может ли претендовать на отсрочку, если работает в этом учебном заведении лаборантом.

Лаборант не может получить отсрочку, но есть нюанс

Юристы, комментируя ситуацию, отметили, что важен статус той или иной профессии. Адвокат Юрий Айвазян напомнил: "Право на отсрочку имеют научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования".

Айвазян добавил, что в списке этих должностей указаны только руководители/заведующие лабораторий. Лаборанты же не причисляются к педагогическим должностям.

При этом, отметил адвокат, в такой ситуации получить отсрочку невозможно, хотя существует и вариант, который делает возможным этот процесс: "Итак, перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников утвержденный постановлением КМУ № 963 не содержит должности "лаборант". Другая ситуация может быть только тогда, если фактическая должность в документах другая, например преподаватель, ассистент преподавателя, старший преподаватель, или заведующий учебной лаборатории и т.д.".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, предоставляется ли право на отсрочку от мобилизации студентам колледжа.

Люди, которые учатся в учреждениях профессионального образования могут получить отсрочку, заверили юристы. Но это возможно только в случае, если они никогда не учились в учреждениях высшего уровня.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, получит ли отсрочку от мобилизации руководитель учебного или практического центра при колледже.

Военнообязанный гражданин, который работает заведующим учебно-практического центра при училище или колледже, имеет право подать заявление на получение отсрочки от мобилизации. Для получения отсрочки важно, чтобы должность заведующего учебно-практического центра была основным местом работы гражданина и работал он на полную ставку.