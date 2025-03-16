Кримінальна відповідальність для ТЦК й ВЛК — які зміни готують

Представники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП

В Україні кардинально зміниться процедура проходження військово-лікарської комісії. Для представників ТЦК та ВЛК можуть запровадити кримінальну відповідальність.

Новини.LIVE пояснюють, які зміни чекають на процедуру проходження ВЛК.

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Справи ВЛК будуть розглядати анонімно

До листопада 2025 року в Україні запровадять анонімний розгляд справ для військово-лікарських комісій. Це має зменшити кількість корупції та стати останнім етапом у цифровізації військово-лікарської комісії. Лікарі не будуть знати, кого саме оглядають, а бачитимуть тільки номер.

Нововведення щодо ВЛК, яке вже запрацювало, стосується направлень. Тепер їх можна взяти онлайн через мобільний застосунок "Резерв+". Це полегшило процедуру та зменшило черги в ТЦК. Крім того, на ВЛК заборонили відправляти людей з інвалідністю. Також термін проходження військово-лікарської комісії для обмежено-придатних продовжили до 5 червня 2025 року через велике навантаження.

Для працівників ТЦК та ВЛК хочуть запровадити кримінальну відповідальність

Верховна Рада 12 березня у першому читанні підтримала запровадження кримінальної відповідальності для очільників ТЦК, а також для голів та членів ВЛК. Законопроєкт передбачає покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Притягати до відповідальності пропонують за порушення порядку проведення медогляду, який визначає, чи придатна людина до військової служби. Також працівників хочуть карати за порушення порядку призову громадян. Крім того, планують розширити перелік осіб, відповідальних за корупційні злочини щодо "Незаконного збагачення". Туди можуть додати голів, заступників, членів та секретарів позаштатних постійно чинних ВЛК і лікарсько-льотних комісій.

Які кримінальні покарання пропонують:

ув'язнення від 2 до 5 років за порушення проведення ВЛК (в умовах воєнного стану — до 8 років);

обмеження волі строком до 2 років або позбавлення на термін до 5 років за порушення порядку призову (в умовах воєнного стану — до 8 років);

від 5 до 10 років ув'язнення за незаконне збагачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з чоловіків може не проходити ВЛК у 2025 році. В Україні проходження медкомісії є ключовою умовою визначення придатності до військової служби.

Також ми повідомляли, що в Україні у тестовому режимі запрацювали електронні направлення на ВЛК. Вже від 1 квітня долучення до цієї системи стане обов'язковим.