Проходження ВЛК дещо спростили, але треба підготуватись до процедури, кажуть у рівненському ТЦК

Повторне проходження ВЛК — у ТЦК проінформували про нюанси
Як відомо, військовозобов'язані, які раніше були визнані "обмежено придатними", зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Попри те, що зараз цей процес перевели у цифровий формат, треба знати особливості реєстрації та самої процедури.
Про нюанси проходження повторної ВЛК в етері Суспільне Рівне проінформували старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук та керівник юридичної компанії Марко Коломоєць.
Як зареєструватись на проходження ВЛК
Експерти повідомили, що терміни проходження комісії було подовжено через значні черги. Зараз процес поступово переводиться у цифровий формат, що дозволяє оптимізувати процедуру та уникнути скупчення людей.
Тепер за допомогою додатку "Резерв+" можна отримати електронне направлення на ВЛК. З березня по квітень 2025 року буде визначений чіткий термін для проходження комісії кожним військовозобов'язаним, що допоможе уникнути черг.
Що потрібно врахувати та підготувати
Перед проходженням ВЛК необхідно оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я за допомогою сімейного лікаря.
"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити й підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", — зазначив Тарас Гусарук.
А юрист нагадав, що відмова від проходження ВЛК у визначений термін може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 000 гривень. Висновок ВЛК діє один рік, після чого його потрібно оновити.
Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК вже працюють у тестовому режимі, а з 1 квітня їх використання стане обов'язковим.
Також адвокати пояснили, на що саме військовозобов'язаним слід звертати увагу при отриманні повістки.
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