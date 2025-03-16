Проходження ВЛК дещо спростили, але треба підготуватись до процедури, кажуть у рівненському ТЦК

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: НикВести

Як відомо, військовозобов'язані, які раніше були визнані "обмежено придатними", зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року. Попри те, що зараз цей процес перевели у цифровий формат, треба знати особливості реєстрації та самої процедури.

Про нюанси проходження повторної ВЛК в етері Суспільне Рівне проінформували старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук та керівник юридичної компанії Марко Коломоєць.

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Як зареєструватись на проходження ВЛК

Експерти повідомили, що терміни проходження комісії було подовжено через значні черги. Зараз процес поступово переводиться у цифровий формат, що дозволяє оптимізувати процедуру та уникнути скупчення людей.

Тепер за допомогою додатку "Резерв+" можна отримати електронне направлення на ВЛК. З березня по квітень 2025 року буде визначений чіткий термін для проходження комісії кожним військовозобов'язаним, що допоможе уникнути черг.

Що потрібно врахувати та підготувати

Перед проходженням ВЛК необхідно оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я за допомогою сімейного лікаря.

"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити й підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", — зазначив Тарас Гусарук.

А юрист нагадав, що відмова від проходження ВЛК у визначений термін може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 000 гривень. Висновок ВЛК діє один рік, після чого його потрібно оновити.

Нагадаємо, електронні направлення на ВЛК вже працюють у тестовому режимі, а з 1 квітня їх використання стане обов'язковим.

Також адвокати пояснили, на що саме військовозобов'язаним слід звертати увагу при отриманні повістки.