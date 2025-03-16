Прохождение ВВК несколько упростили, но надо подготовиться к процедуре, говорят в ровенском ТЦК

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: НикВести

Как известно, военнообязанные, которые ранее были признаны "ограниченно годными", обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года. Несмотря на то, что сейчас этот процесс перевели в цифровой формат, надо знать особенности регистрации и самой процедуры.

О нюансах прохождения повторной ВВК в эфире Общественное Ровно проинформировали старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук и руководитель юридической компании Марко Коломоец.

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Как зарегистрироваться на прохождение ВВК

Эксперты сообщили, что сроки прохождения комиссии были продлены из-за значительных очередей. Сейчас процесс постепенно переводится в цифровой формат, что позволяет оптимизировать процедуру и избежать скопления людей.

Теперь с помощью приложения "Резерв+" можно получить электронное направление на ВВК. С марта по апрель 2025 года будет определен четкий срок для прохождения комиссии каждым военнообязанным, что поможет избежать очередей.

Что нужно учесть и подготовить

Перед прохождением ВВК необходимо обновить медицинские данные в электронной системе здравоохранения с помощью семейного врача.

"Впоследствии мы планируем вообще отказаться от бумажных носителей и поэтому в этом случае семейный врач играет важную роль. Нужно в первую очередь обратиться к нему, чтобы обновить свои медицинские данные, ввести их в электронную систему здравоохранения, а затем их можно будет увидеть и подтянуть к соответствующим выводам через электронный кабинет ВВК, который уже функционирует", — отметил Тарас Гусарук.

А юрист напомнил, что отказ от прохождения ВВК в определенный срок может привести к административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 25 000 гривен. Заключение ВВК действует один год, после чего его нужно обновить.

Напомним, электронные направления на ВВК уже работают в тестовом режиме, а с 1 апреля их использование станет обязательным.

Также адвокаты объяснили, на что именно военнообязанным следует обращать внимание при получении повестки.