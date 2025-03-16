Уголовная ответственность для ТЦК и ВВК — какие изменения готовят

Представители ТЦК проверяют документы у мужчины. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В Украине кардинально изменится процедура прохождения военно-врачебной комиссии. Для представителей ТЦК и ВВК могут ввести уголовную ответственность.

Новини.LIVE объясняют, какие изменения ждут процедуру прохождения ВВК.

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Дела ВВК будут рассматривать анонимно

До ноября 2025 года в Украине введут анонимное рассмотрение дел для военно-врачебных комиссий. Это должно уменьшить количество коррупции и стать последним этапом в цифровизации военно-врачебной комиссии. Врачи не будут знать, кого именно осматривают, а будут видеть только номер.

Нововведение по ВВК, которое уже заработало, касается направлений. Теперь их можно взять онлайн через мобильное приложение "Резерв+". Это облегчило процедуру и уменьшило очереди в ТЦК. Кроме того, на ВВК запретили отправлять людей с инвалидностью. Также срок прохождения военно-врачебной комиссии для ограниченно-пригодных продлили до 5 июня 2025 года из-за большой нагрузки.

Для работников ТЦК и ВВК хотят ввести уголовную ответственность

Верховная Рада 12 марта в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для руководителей ТЦК, а также для председателей и членов ВВК. Законопроект предусматривает наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Привлекать к ответственности предлагают за нарушение порядка проведения медосмотра, который определяет, пригоден ли человек к военной службе. Также работников хотят наказывать за нарушение порядка призыва граждан. Кроме того, планируют расширить перечень лиц, ответственных за коррупционные преступления по "Незаконному обогащению". Туда могут добавить председателей, заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих ВВК и врачебно-летных комиссий.

Какие уголовные наказания предлагают:

заключение от 2 до 5 лет за нарушение проведения ВВК (в условиях военного положения — до 8 лет);

ограничение свободы сроком до 2 лет или лишение на срок до 5 лет за нарушение порядка призыва (в условиях военного положения — до 8 лет);

от 5 до 10 лет заключения за незаконное обогащение.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из мужчин может не проходить ВВК в 2025 году. В Украине прохождение медкомиссии является ключевым условием определения годности к военной службе.

Также мы сообщали, что в Украине в тестовом режиме заработали электронные направления на ВВК. Уже с 1 апреля присоединение к этой системе станет обязательным.