Кому не можна виїжджати закордон у 2025 році - список посад

Виїзд з України. Фото: з відкритих джерел

Під час дії воєнного стану є певні категорії чоловіків, кому попри мобілізаційний закон можна виїжджати закордон. Однак є категорії громадян, які через певний рід діяльності не можуть виїхати закордон саме у відпустку.

Детальніше про обмежене право виїзду Новини.LIVE розповіла адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Виїзд закордон — дозвіл

"Нище наведені особи, мають право виїзду лише за умови відповідного службового відрядження", — сказала адвокат.

У відпустку закордон не мають права виїжджати:

Члени Кабінету Міністрів України;

Заступники міністрів;

Судді;

Прокурори;

Керівники державних органів;

Інші особи, визначені у пункті 2-14 правил перетину державного кордону.

Адвокат наголосила, що правила перетину кордону і перелік осіб кому дозволено це робити під час війни, часто змінюються. Тому на практиці не існує чіткої процедури для всіх.

"Зачасту остаточне рішення приймається індивідуально на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю" — підсумувала адвокат.

