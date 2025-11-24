Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Кому нельзя выезжать за границу в отпуск — перечень должностей

Кому нельзя выезжать за границу в отпуск — перечень должностей

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 06:00
обновлено: 14:10
Кому нельзя выезжать за границу в 2025 году - список должностей
Выезд из Украины. Фото: из открытых источников

Во время действия военного положения есть определенные категории мужчин, кому несмотря на мобилизационный закон можно выезжать за границу. Однако есть категории граждан, которые из-за определенного рода деятельности не могут выехать за границу именно в отпуск.

Подробнее об ограниченном праве выезда Новини.LIVE рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Реклама
Читайте также:

Выезд за границу — разрешение

"Ниже приведенные лица, имеют право выезда только при условии соответствующей служебной командировки", — сказала адвокат.

В отпуск за границу не имеют права выезжать:

  • Члены Кабинета Министров Украины;
  • Заместители министров;
  • Судьи;
  • Прокуроры;
  • Руководители государственных органов;
  • Другие лица, определенные в пункте 2-14 правил пересечения государственной границы.

Адвокат отметила, что правила пересечения границы и перечень лиц кому разрешено это делать во время войны, часто меняются. Поэтому на практике не существует четкой процедуры для всех.

"Зачастую окончательное решение принимается индивидуально на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля", — подытожила адвокат.

Напомним, нардеп предупредил о серьезных рисках выезда украинской молодежи за границу.

В Минсоцполитики сообщили, что сейчас за рубежом находятся от пяти до шести миллионов граждан.

военное положение мобилизация ТЦК и СП выезд за границу
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации