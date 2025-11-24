Кому нельзя выезжать за границу в 2025 году - список должностей

Выезд из Украины. Фото: из открытых источников

Во время действия военного положения есть определенные категории мужчин, кому несмотря на мобилизационный закон можно выезжать за границу. Однако есть категории граждан, которые из-за определенного рода деятельности не могут выехать за границу именно в отпуск.

Подробнее об ограниченном праве выезда Новини.LIVE рассказала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.

Реклама

Читайте также:

Выезд за границу — разрешение

"Ниже приведенные лица, имеют право выезда только при условии соответствующей служебной командировки", — сказала адвокат.

В отпуск за границу не имеют права выезжать:

Члены Кабинета Министров Украины;

Заместители министров;

Судьи;

Прокуроры;

Руководители государственных органов;

Другие лица, определенные в пункте 2-14 правил пересечения государственной границы.

Адвокат отметила, что правила пересечения границы и перечень лиц кому разрешено это делать во время войны, часто меняются. Поэтому на практике не существует четкой процедуры для всех.

"Зачастую окончательное решение принимается индивидуально на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля", — подытожила адвокат.

Напомним, нардеп предупредил о серьезных рисках выезда украинской молодежи за границу.

В Минсоцполитики сообщили, что сейчас за рубежом находятся от пяти до шести миллионов граждан.