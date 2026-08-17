ВОС 999 у військовозобов'язаних: як діяти працівникам і роботодавцям

Військовослужбовці. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Оновлення даних у застосунку "Резерв+" викликало занепокоєння серед військовозобов'язаних та кадровиків через масову появу військово-облікової спеціальності під номером 999. Утім, хвилюватися не варто, бо цей код лише позначає відсутність у громадянина попереднього військового досвіду і не вимагає додаткових візитів до територіальних центрів комплектування, якщо людина дійсно ніколи не служила.

Таке пояснення надала експерт з трудового права та кадрового обліку Тетяна Шолкова, передає Новини.LIVE.

Що таке ВОС 999 та чому він може з'являтися

Відповідно до офіційної позиції Міністерства оборони України, ВОС 999 – це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори. Це означає, що у разі мобілізації такі особи перед відправленням у підрозділи обов'язково проходитимуть базову загальновійськову підготовку.

Що робити працівникам та роботодавцям при появі ВОС-999

Для більшості чоловіків, які побачили цю зміну в застосунку "Резерв+", жодних негативних наслідків не передбачено. Якщо громадянин дійсно ніколи не мав військової спеціальності, спеціально реагувати на оновлення не потрібно. Поява коду 999 не тягне за собою накладення штрафних санкцій чи застосування інших юридичних обмежень.

На додаток, законодавство не вимагає від такої людини особисто відвідувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Працівнику достатньо просто згенерувати актуальну роздруківку з "Резерв+" і передати її особі, відповідальній за військовий облік за місцем роботи. Вже на основі цього свіжого документа роботодавець легально продовжуватиме вести внутрішній облік кадрів.

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