Штрафи ТЦК у 2026 році: чи діє покарання за неоновлення даних за кордоном

Оновлення ВОД. Фото: колаж Новини.LIVE

Чоловіки, які виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення та пропустили дедлайни оновлення облікової інформації в ТЦК у 2024 році, масово отримують відмови у наданні консульських послуг. Водночас виписувати таким громадянам фінансові штрафи ТЦК більше не мають законного права через закінчення строків давності.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Що буде з чоловіками за кордоном, які роками не оновлювали дані в ТЦК

Штрафи за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних, які становили від 17 000 до 25 500 гривень, більше не загрожують громадянам, що пропустили дедлайн 16 липня 2024 року. Юристи звертають увагу на статтю 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка встановлює жорсткі часові рамки. Покарати людину за статтями 210 та 210-1 можна виключно протягом одного року з моменту вчинення проступку.

Оскільки крайній термін оновлення минув понад два роки тому, можливість виписати законний штраф остаточно згоріла ще в липні 2025 року. Якщо зараз територіальний центр комплектування та соціальної підтримки спробує скласти таку постанову, закінчення строку давності стане гарантованою підставою для її скасування у правовому полі.

Водночас відсутність фінансових стягнень не вирішує проблем українців віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Дипломатичні установи продовжують відмовляти чоловікам без актуальних даних у наданні сервісів.

Читайте також:

Якщо з'ясовується, що електронний документ недійсний, застарілий або взагалі не сформований, обслуговування у консульствах для таких громадян припиняється. У такій ситуації законодавство дозволяє надати громадянину лише одну послугу — це оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

Щоб відновити повноцінний доступ до консульського обслуговування, чоловікам необхідно вирішити проблему дистанційно. Для цього вимагається зайти в застосунок "Резерв+", уточнити свої дані та згенерувати новий військово-обліковий документ із QR-кодом. Після цього варто додатково пересвідчитися, який саме статус наразі відображається у державному Реєстрі.

Чи заборонять чоловікам в'їзд до України через відсутності обліку в ТЦК

Правознавці також розвіюють інші поширені побоювання мігрантів. Сам факт відсутності актуальної інформації у застосунку не запускає механізм автоматичного оголошення в розшук, не забороняє перетин кордону на в'їзд і не тягне за собою кримінальної відповідальності.

Застосування статті 337 Кримінального кодексу України за ухилення від обліку потребує доведення умислу, чому має передувати офіційне особисте попередження від керівника ТЦК та СП. Аналогічно складною є процедура притягнення за статтею 336 КК України про ухилення від мобілізації: вона не може базуватися лише на тому, що людина пропустила терміни актуалізації даних у смартфоні.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, громадяни, які підлягають призову та щойно одружилися, звільнені від необхідності особисто відвідувати військкомати задля актуалізації інформації про зміну сімейного стану. Юристи пояснили, чому суди масово скасовують штрафи від ТЦК для громадян, які щойно одружилися.

Натомість зволікання з офіційним оформленням відстрочки у зв'язку зі зникненням безвісти найближчих родичів, зокрема батька чи рідного брата, дає представникам центрів комплектування повне право мобілізувати таку особу. Правознавці роз'яснили покроково, як оформити відстрочку родичам безвісти зниклих.