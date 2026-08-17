ВОС 999 у военнообязанных: как действовать работникам и работодателям

Военнослужащие. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Обновление данных в приложении «Резерв+» вызвало беспокойство среди военнообязанных и кадровиков из-за массового появления военно-учетной специальности под номером 999. Впрочем, волноваться не стоит, поскольку этот код лишь обозначает отсутствие у гражданина предыдущего военного опыта и не требует дополнительных посещений территориальных центров комплектования, если человек действительно никогда не служил.

Такое объяснение дала эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Шолкова, передает Новини.LIVE.

Что такое ВОС 999 и почему он может появляться

Согласно официальной позиции Министерства обороны Украины, ВОС 999 — это военно-учетная специальность, присваиваемая военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы. Это означает, что в случае мобилизации такие лица перед отправкой в подразделения обязательно будут проходить базовую общевойсковую подготовку.

Что делать работникам и работодателям при появлении ВОС-999

Для большинства мужчин, которые увидели это изменение в приложении "Резерв+", никаких негативных последствий не предусмотрено. Если гражданин действительно никогда не имел военной специальности, специально реагировать на обновление не нужно. Появление кода 999 не влечет за собой наложение штрафных санкций или применение других юридических ограничений.

Кроме того, законодательство не требует от такого человека лично посещать территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Работнику достаточно просто сгенерировать актуальную распечатку из «Резерв+» и передать её лицу, ответственному за воинский учёт по месту работы. Уже на основании этого свежего документа работодатель будет легально продолжать вести внутренний учёт кадров.

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Мужчины, выехавшие за пределы Украины ещё до начала полномасштабной войны и проигнорировавшие требование обновить свои данные в ТЦК в течение 2024 года, теперь массово сталкиваются с отказами в получении консульских услуг. В то же время во многих случаях военкоматы уже не имеют законных оснований наказывать таких граждан финансовыми штрафами, поскольку сроки привлечения к административной ответственности окончательно истекли.