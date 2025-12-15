Відео
Головна ТЦК Кидав цеглу у військових ТЦК — у Харкові судили чоловіка

Кидав цеглу у військових ТЦК — у Харкові судили чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 12:58
Чоловік у Харкові напав на військових ТЦК — що вирішив суд
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: Pexels

У Харкові чоловік кидав цеглу на військових територіального центру комплектування та погрожував ножем. Внаслідок цього один із військовослужбовців зазнав тілесного ушкодження.

Про це йдеться у вироку суду. 

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент трапився 5 квітня 2024 року. Троє військовослужбовців ТЦК підійшли до чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Однак він відреагував агресивно, почав нецензурно висловлюватися, дістав ніж і кинув у бік військових кілька цеглин. Однак з них влучила в обличчя солдата, спричинивши садно. 

Свідком інциденту став правоохоронець, якому обвинувачений теж погрожував, тримаючи у руках ніж. Нападника зупинили лише тоді, коли прибув додатковий наряд поліції та військових. 

Під час судового засідання чоловік не визнав своєї провини і розповів, що того дня він йшов на роботу через ринок "Океан" і побачив біля входу двох чоловіків, один із яких був у камуфляжі. За його словами, чоловік у військовій формі привітався з ним та запитав, чи можна його на хвилинку, на що обвинувачений відповів відмовою. Тоді вони пішли за ним і чоловік дістав ніж, оскільки військові "порушили його особистий простір". 

Зі слів обвинуваченого, чоловік у військовій формі привітався з ним і запитав, чи можна його на хвилинку. Обвинувачений відповів відмовою.

Під час затримання обвинувачений називав військових "упирями", пояснюючи це тим, що "був громадянином радянського союзу та проживав біля Москви і нічого поганого не може сказати про Москву".

Рішення суду

Так, суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 ККУ) та у вчиненні погрози або насильстві щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 ККУ). В результаті чоловік отримав два роки іспитового терміну. 

Нагадаємо, закарпатець незаконно переправляв чоловіка за кордон. Однак суд виправдав його від звинувачень.

Також ми писали, що чоловік побив поліцейського у ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

бійка Харків напад ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
