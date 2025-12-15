Мужчина в Харькове напал на военных ТЦК — что решил суд

Судейский молоток. Иллюстративное фото: Pexels

В Харькове мужчина бросал кирпичи на военных территориального центра комплектования и угрожал ножом. В результате один из военнослужащих получил телесные повреждения.

Об этом говорится в приговоре суда.

Детали дела

Согласно материалам дела, инцидент произошел 5 апреля 2024 года. Трое военнослужащих ТЦК подошли к мужчине для проверки военно-учетных документов. Однако он отреагировал агрессивно, начал нецензурно выражаться, достал нож и бросил в сторону военных несколько кирпичей. Однако один из них попал в лицо солдата, вызвав ссадину.

Свидетелем инцидента стал полицейский, которому обвиняемый тоже угрожал, держа в руках нож. Нападающего остановили только тогда, когда прибыл дополнительный наряд полиции и военных.

Во время судебного заседания мужчина не признал своей вины и рассказал, что в тот день он шел на работу через рынок "Океан" и увидел у входа двух мужчин, один из которых был в камуфляже. По его словам, мужчина в военной форме поздоровался с ним и спросил, можно ли его на минутку, на что обвиняемый ответил отказом. Тогда они пошли за ним и мужчина достал нож, поскольку военные "нарушили его личное пространство".

По словам обвиняемого, мужчина в военной форме поздоровался с ним и спросил, можно ли его на минутку. Обвиняемый ответил отказом.

Во время задержания обвиняемый называл военных "упырями", объясняя это тем, что "был гражданином советского союза и проживал возле Москвы и ничего плохого не может сказать о Москве".

Решение суда

Так, суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УКУ) и в совершении угрозы или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УКУ). В результате мужчина получил два года испытательного срока.

