Відстрочка від мобілізації через стан здоров'я - захворювання легень

На прийомі у лікаря-пульмонолога. Фото: "Файна клініка"

Низка пульмонологічних захворювань звільняє громадянина від мобілізації та військової служби. У деяких випадках не має значення навіть те, чи зафіксоване у особи значне порушення функції дихання.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Хвороби легень і непридатність до військової служби

Громадяни, які мають серйозні, хронічні захворювання, можуть бути звільнені від мобілізації у особливий період.

Це стосується, зокрема, і хвороб легенів та дихальних шляхів.

Непридатними до військової служби визнають громадяни, у яких діагностували хронічні неспецифічні захворювання легень (хронічний бронхіт або емфізему легень).

Крім того, від мобілізації звільняє наявність нагноювальних захворювань (таких, як бронхоектатична хвороба, абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо).

Коли звільняють від призову незалежно від порушення функції дихання

Згадані вище хвороби звільняють від мобілізації, якщо вони супроводжуються значними порушеннями функції зовнішнього дихання (ФЗД).

Втім, існують хвороби, з якими громадянина неможливо призвати до армії незалежно від порушень ФЗД.

Це ідіопатичний фіброзний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосідероз, гістіоцитоз-Х та інші дисеміновані захворювання легень.

