Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Хвороби легень — коли ТЦК не може призвати

Хвороби легень — коли ТЦК не може призвати

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 21:40
Відстрочка від мобілізації через стан здоров'я - захворювання легень
На прийомі у лікаря-пульмонолога. Фото: "Файна клініка"

Низка пульмонологічних захворювань звільняє громадянина від мобілізації та військової служби. У деяких випадках не має значення навіть те, чи зафіксоване у особи значне порушення функції дихання.

Про це йдеться у матеріалі на сайті inseinin.

Реклама
Читайте також:

Хвороби легень і непридатність до військової служби

Громадяни, які мають серйозні, хронічні захворювання, можуть бути звільнені від мобілізації у особливий період.

Це стосується, зокрема, і хвороб легенів та дихальних шляхів.

Непридатними до військової служби визнають громадяни, у яких діагностували хронічні неспецифічні захворювання легень (хронічний бронхіт або емфізему легень).

Крім того, від мобілізації звільняє наявність нагноювальних захворювань (таких, як бронхоектатична хвороба, абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо).

Коли звільняють від призову незалежно від порушення функції дихання

Згадані вище хвороби звільняють від мобілізації, якщо вони супроводжуються значними порушеннями функції зовнішнього дихання (ФЗД).

Втім, існують хвороби, з якими громадянина неможливо призвати до армії незалежно від порушень ФЗД.

Це ідіопатичний фіброзний альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосідероз, гістіоцитоз-Х та інші дисеміновані захворювання легень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які хвороби кісток та суглобів звільняють громадянина від мобілізації у особливий період.

Додамо, ми повідомляли про те, чи нададуть громадянину відстрочку від мобілізації після інфаркту.

хвороба мобілізація лікарі захворювання легені
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації