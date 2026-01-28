Отсрочка от мобилизации из-за состояния здоровья - заболевания легких

На приеме у врача-пульмонолога. Фото: "Файна клініка"

Ряд пульмонологических заболеваний освобождает гражданина от мобилизации и военной службы. В некоторых случаях не имеет значения даже то, зафиксировано ли у лица значительное нарушение функции дыхания.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.

Реклама

Читайте также:

Болезни легких и непригодность к военной службе

Граждане, имеющие серьезные, хронические заболевания, могут быть освобождены от мобилизации в особый период.

Это касается, в частности, и болезней легких и дыхательных путей.

Непригодными к военной службе признают граждане, у которых диагностировали хронические неспецифические заболевания легких (хронический бронхит или эмфизему легких).

Кроме того, от мобилизации освобождает наличие нагноительных заболеваний (таких, как бронхоэктатическая болезнь, абсцесс легкого и средостения, пиоторакс и т.д.).

Когда освобождают от призыва независимо от нарушения функции дыхания

Упомянутые выше болезни освобождают от мобилизации, если они сопровождаются значительными нарушениями функции внешнего дыхания (ФВД).

Впрочем, существуют болезни, с которыми гражданина невозможно призвать в армию независимо от нарушений ФВД.

Это идиопатический фиброзный альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз, гистиоцитоз-Х и другие диссеминированные заболевания легких.

Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни костей и суставов освобождают гражданина от мобилизации в особый период.

Добавим, мы сообщали о том, предоставят ли гражданину отсрочку от мобилизации после инфаркта.