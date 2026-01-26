Військовий облік - чому непридатний до військової служби залишається на обліку ТЦК

Непридатний залишається на обліку ТЦК — причина і терміни
Військовозобов’язаний громадянин, який отримав після рішення ВЛК при ТЦК статус "непридатний до військової служби", має бути виключений з військового обліку. Але цей процес не одномоментний, юристи пояснили, як довго він може тривати.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Причина продовження перебування на військовому обліку
Громадян, які були визнані непридатними до військової служби, мають виключити з військового обліку.
До юристів звернувся чоловік, який отримав відповідний статус ще в листопаді минулого року, але досі залишається на обліку.
Громадянин поцікавився, коли його виключать з обліку — і від якої інстанції це залежить.
"Ви будете перебувати у статусі військовозобов'язаного до того моменту, допоки штатна ВЛК не затвердить постанову ВЛК ТЦК", — пояснив у коментарі непридатному до військової служби громадянину адвокат Юрій Айвазян.
Тривалість процесу виключення з обліку
Юрист підкреслив, що цей процес є тривалим, тож жодних порушень законодавства поки що не відбулося.
"На жаль, строки затвердження штатною ВЛК постанови ВЛК ТЦК законодавством не визначені", — визнав Айвазян.
Станом на цей момент, наголосив адвокат, процес займає мінімум пів року.
