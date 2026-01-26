Відео
Головна ТЦК Непридатний залишається на обліку ТЦК — причина і терміни

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 21:40
Військовий облік - чому непридатний до військової служби залишається на обліку ТЦК
Громадянин на прийомі у ТЦК. Фото: ХОТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав після рішення ВЛК при ТЦК статус "непридатний до військової служби", має бути виключений з військового обліку. Але цей процес не одномоментний, юристи пояснили, як довго він може тривати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Причина продовження перебування на військовому обліку

Громадян, які були визнані непридатними до військової служби, мають виключити з військового обліку.

До юристів звернувся чоловік, який отримав відповідний статус ще в листопаді минулого року, але досі залишається на обліку.

Громадянин поцікавився, коли його виключать з обліку — і від якої інстанції це залежить.

"Ви будете перебувати у статусі військовозобов'язаного до того моменту, допоки штатна ВЛК не затвердить постанову ВЛК ТЦК", — пояснив у коментарі непридатному до військової служби громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Тривалість процесу виключення з обліку

Юрист підкреслив, що цей процес є тривалим, тож жодних порушень законодавства поки що не відбулося.

"На жаль, строки затвердження штатною ВЛК постанови ВЛК ТЦК законодавством не визначені", — визнав Айвазян.

Станом на цей момент, наголосив адвокат, процес займає мінімум пів року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які можуть бути проблеми з виїздом на кордон у виключених з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може виключений з військового обліку вільно пересуватися Україною.

військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
