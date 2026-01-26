Видео
Главная ТЦК Непригодный остается на учете ТЦК — причина и сроки

Непригодный остается на учете ТЦК — причина и сроки

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 21:40
Военный учет - почему непригодный к военной службе остается на учете ТЦК
Гражданин на приеме в ТЦК. Фото: ХОТЦК

Военнообязанный гражданин, получивший после решения ВВК при ТЦК статус "непригоден к военной службе", должен быть исключен с воинского учета. Но этот процесс не одномоментный, юристы объяснили, как долго он может длиться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Причина продления пребывания на воинском учете

Граждан, которые были признаны непригодными к военной службе, должны исключить с воинского учета.

К юристам обратился мужчина, который получил соответствующий статус еще в ноябре прошлого года, но до сих пор остается на учете.

Гражданин поинтересовался, когда его исключат с учета — и от какой инстанции это зависит.

"Вы будете находиться в статусе военнообязанного до того момента, пока штатная ВВК не утвердит постановление ВВК ТЦК", — пояснил в комментарии непригодному к военной службе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Длительность процесса исключения с учета

Юрист подчеркнул, что этот процесс является длительным, поэтому никаких нарушений законодательства пока не произошло.

"К сожалению, сроки утверждения штатной ВВК постановления ВВК ТЦК законодательством не определены", — признал Айвазян.

По состоянию на данный момент, подчеркнул адвокат, процесс занимает минимум полгода.

Напомним, мы ранее писали о том, какие могут быть проблемы с выездом на границу у исключенных из военного учета.

Добавим, мы сообщали о том, может ли исключенный из военного учета свободно передвигаться по Украине.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
