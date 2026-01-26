Военный учет - почему непригодный к военной службе остается на учете ТЦК

Непригодный остается на учете ТЦК — причина и сроки
Военнообязанный гражданин, получивший после решения ВВК при ТЦК статус "непригоден к военной службе", должен быть исключен с воинского учета. Но этот процесс не одномоментный, юристы объяснили, как долго он может длиться.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Причина продления пребывания на воинском учете
Граждан, которые были признаны непригодными к военной службе, должны исключить с воинского учета.
К юристам обратился мужчина, который получил соответствующий статус еще в ноябре прошлого года, но до сих пор остается на учете.
Гражданин поинтересовался, когда его исключат с учета — и от какой инстанции это зависит.
"Вы будете находиться в статусе военнообязанного до того момента, пока штатная ВВК не утвердит постановление ВВК ТЦК", — пояснил в комментарии непригодному к военной службе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Длительность процесса исключения с учета
Юрист подчеркнул, что этот процесс является длительным, поэтому никаких нарушений законодательства пока не произошло.
"К сожалению, сроки утверждения штатной ВВК постановления ВВК ТЦК законодательством не определены", — признал Айвазян.
По состоянию на данный момент, подчеркнул адвокат, процесс занимает минимум полгода.
