Захворів і не пройшов ВЛК - який документ треба надати в ТЦК

Хвороба під час ВЛК — який документ потрібен для ТЦК
Якщо військовозобов’язаний громадянин захворів під час проходження військово-лікарської комісії, він може завершити процес ВЛК пізніше. Але для цього він має надіслати до ТЦК відповідну заяву і копії медичних документів.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Захворів і не пройшов ВЛК — що робити
Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів військового обліку.
Проходження військово-лікарської комісії є необхідним елементом у процесі мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, поцікавившись, що йому робити, якщо під час проходження військово-лікарської комісії він захворів.
"Можна подати відповідного листа до ТЦК та СП, додавши копії документів", — підкреслив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.
Що має бути вказане у заяві для ТЦК
Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив інформацію, надану колегою, і пояснив, що саме треба вказати у заяві для територіального центру комплектування.
"Направте до ТЦК заяву, у якій вкажіть, що не встигаєте пройти ВЛК, оскільки хворієте та допройдете комісію, після закриття лікарняного або ж виписки із лікарні", — наголосив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли заброньованим треба буде пройти військово-лікарську комісію.
Додамо, ми повідомляли про те, як пройти військово-лікарську комісію не в приміщенні ТЦК, а у поліклініці.
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