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Головна ТЦК Хвороба під час ВЛК — який документ потрібен для ТЦК

Хвороба під час ВЛК — який документ потрібен для ТЦК

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 00:30
Захворів і не пройшов ВЛК - який документ треба надати в ТЦК
Чоловік на прийомі у лікаря. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаний громадянин захворів під час проходження військово-лікарської комісії, він може завершити процес ВЛК пізніше. Але для цього він має надіслати до ТЦК відповідну заяву і копії медичних документів.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Захворів і не пройшов ВЛК — що робити

Військово-лікарська комісія — один із ключових елементів військового обліку.

Проходження військово-лікарської комісії є необхідним елементом у процесі мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, поцікавившись, що йому робити, якщо під час проходження військово-лікарської комісії він захворів.

"Можна подати відповідного листа до ТЦК та СП, додавши копії документів", — підкреслив у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Що має бути вказане у заяві для ТЦК

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив інформацію, надану колегою, і пояснив, що саме треба вказати у заяві для територіального центру комплектування.

"Направте до ТЦК заяву, у якій вкажіть, що не встигаєте пройти ВЛК, оскільки хворієте та допройдете комісію, після закриття лікарняного або ж виписки із лікарні", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли заброньованим треба буде пройти військово-лікарську комісію.

Додамо, ми повідомляли про те, як пройти військово-лікарську комісію не в приміщенні ТЦК, а у поліклініці.

хвороба військовий облік ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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