Заболел и не прошел ВВК - какой документ надо предоставить в ТЦК

Мужчина на приеме у врача. Фото: Freepik

Если военнообязанный гражданин заболел во время прохождения военно-врачебной комиссии, он может завершить процесс ВВК позже. Но для этого он должен направить в ТЦК соответствующее заявление и копии медицинских документов.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов воинского учета.

Прохождение военно-врачебной комиссии является необходимым элементом в процессе мобилизации.

К юристам обратился гражданин, поинтересовавшись, что ему делать, если во время прохождения военно-врачебной комиссии он заболел.

"Можно подать соответствующее письмо в ТЦК и СП, добавив копии документов", — подчеркнул в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Что должно быть указано в заявлении для ТЦК

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил информацию, предоставленную коллегой, и объяснил, что именно надо указать в заявлении для территориального центра комплектования.

"Направьте в ТЦК заявление, в котором укажите, что не успеваете пройти ВВК, поскольку болеете и допройдете комиссию, после закрытия больничного или выписки из больницы", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда забронированным надо будет пройти военно-врачебную комиссию.

Добавим, мы сообщали о том, как пройти военно-врачебную комиссию не в помещении ТЦК, а в поликлинике.