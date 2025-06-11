Заболел и не прошел ВВК - какой документ надо предоставить в ТЦК

Болезнь во время ВВК — какой документ нужен для ТЦК
Если военнообязанный гражданин заболел во время прохождения военно-врачебной комиссии, он может завершить процесс ВВК позже. Но для этого он должен направить в ТЦК соответствующее заявление и копии медицинских документов.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Заболел и не прошел ВВК — что делать
Военно-врачебная комиссия — один из ключевых элементов воинского учета.
Прохождение военно-врачебной комиссии является необходимым элементом в процессе мобилизации.
К юристам обратился гражданин, поинтересовавшись, что ему делать, если во время прохождения военно-врачебной комиссии он заболел.
"Можно подать соответствующее письмо в ТЦК и СП, добавив копии документов", — подчеркнул в ответе адвокат Вячеслав Кирда.
Что должно быть указано в заявлении для ТЦК
Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил информацию, предоставленную коллегой, и объяснил, что именно надо указать в заявлении для территориального центра комплектования.
"Направьте в ТЦК заявление, в котором укажите, что не успеваете пройти ВВК, поскольку болеете и допройдете комиссию, после закрытия больничного или выписки из больницы", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, когда забронированным надо будет пройти военно-врачебную комиссию.
Добавим, мы сообщали о том, как пройти военно-врачебную комиссию не в помещении ТЦК, а в поликлинике.
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