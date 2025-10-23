Відео
Україна
Хотів заробити терактом проти ТЦК — суд оголосив вирок чоловіку

Хотів заробити терактом проти ТЦК — суд оголосив вирок чоловіку

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 10:02
Оновлено: 11:06
На Київщині до 15 років тюрми засудили агента РФ за підпали та підготовку теракту
Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Київщині суд визнав винним та засудив російського агента, який виконував завдання Сил спеціальних операцій Росії. Чоловік проводив диверсії на залізничних об’єктах і готував теракт проти Сил оборони України.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також:

Мешканець Бучанського району хотів трохи заробити грошей і погодився на теракт

За даними СБУ, 25-річного мешканця Бучанського району контррозвідка затримала у травні цього року, коли він виготовляв саморобний вибуховий пристрій. Його метою був підрив місцевого Територіального центру комплектування.

Розслідування встановило, що співпраця з російськими спецслужбами почалася для чоловіка з "випробувальних" завдань.

Зокрема, він підпалив релейну шафу на одній із залізничних ліній столичного регіону, щоб перевірити свою готовність до подальших диверсій. Після цього отримав від кураторів інструкції з виготовлення вибухівки та мав підірвати військкомат дистанційно.

Під час обшуків у диверсанта вилучили комплектуючі для виготовлення вибухового пристрою та мобільний телефон із доказами його контактів із представниками окупаційних спецслужб.

Суд прийняв рішення засудити чоловіка до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А на Полтавщині судили двох чоловіків, які напали та побили працівника ТЦК

Також у Полтаві нещодавно оголосили вирок чоловіку, який телефонував у різні установи і брехав про замінування

СБУ теракт суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
