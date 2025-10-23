Видео
Хотел заработать терактом против ТЦК — суд огласил приговор

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 10:02
обновлено: 11:06
На Киевщине к 15 годам тюрьмы приговорили агента РФ за поджоги и подготовку теракта
Судейский молоток. Фото: Freepik

На Киевщине суд признал виновным и осудил российского агента, который выполнял задания Сил специальных операций России. Мужчина проводил диверсии на железнодорожных объектах и готовил теракт против Сил обороны Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Житель Бучанского района хотел немного заработать денег и согласился на теракт

По данным СБУ, 25-летнего жителя Бучанского района контрразведка задержала в мае этого года, когда он изготавливал самодельное взрывное устройство. Его целью был подрыв местного Территориального центра комплектования.

Расследование установило, что сотрудничество с российскими спецслужбами началось для мужчины с "испытательных" задач.

В частности, он поджег релейный шкаф на одной из железнодорожных линий столичного региона, чтобы проверить свою готовность к дальнейшим диверсиям. После этого получил от кураторов инструкции по изготовлению взрывчатки и должен был взорвать военкомат дистанционно.

Во время обысков у диверсанта изъяли комплектующие для изготовления взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами его контактов с представителями оккупационных спецслужб.

Суд принял решение приговорить мужчину к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

А на Полтавщине судили двух мужчин, которые напали и избили работника ТЦК.

Также в Полтаве недавно объявили приговор мужчине, который звонил в различные учреждения и врал о заминировании.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
