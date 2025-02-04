Хакери стали розсилати фішингові листи нібито з документом від ТЦК

Хакер за комп'ютером. Ілюстраційне фото: pexels.com

Кіберзлочинці стали активніше використовувати ситуацію з мобілізацією та повістками від ТЦК на свою користь намагаючись заразити комп'ютери українців троянськими програмами. Хакери почали активно розсилати листи з вкладеним файлом нібито від ТЦК.

Про це повідомляє нардеп Олександр Федієнко у своєму Telegram.

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Фішинговий лист від хакерів. Фото: Скриншот

Вони почали вкладати в електронні листи PDF-файли із зараженим кодом, який при відкритті проникає до ПК жертви. Листи відправляються нібито від ТЦК з інструкцією про необхідність та механізм оновлення даних.

Фішинговий лист від Хакерів із зараженим файлом. Фото: Скриншот

Всі ці листи поки що надходять з безплатного поштового сервісу Gmail, але у майбутньому хакери можуть змінити поштовий сервіс, тож треба бути уважними.

Щоб вберегтись від зараження треба пам'ятати, що листи від ТЦК повинні надходити виключно і тільки з офіційного домену державних установ gov.ua. Будь-які листи, що надходять з інших адрес, слід негайно видаляти.

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