Хакеры стали рассылать фишинговые письма якобы с документом от ТЦК

Хакер за компьютером. Иллюстрационное фото: pexels.com

Киберпреступники стали активнее использовать ситуацию с мобилизацией и повестками от ТЦК в свою пользу пытаясь заразить компьютеры украинцев троянскими программами. Хакеры начали активно рассылать письма с вложенным файлом якобы от ТЦК.

Об этом сообщает нардеп Александр Федиенко в своем Telegram.

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Фишинговое письмо от хакеров. Фото: Скриншот

Они начали вкладывать в электронные письма PDF-файлы с зараженным кодом, который при открытии проникает в ПК жертвы. Письма отправляются якобы от ТЦК с инструкцией о необходимости и механизме обновления данных.

Фишинговое письмо от хакеров с зараженным файлом. Фото: Скриншот

Все эти письма пока поступают с бесплатного почтового сервиса Gmail, но в будущем хакеры могут изменить почтовый сервис, поэтому надо быть внимательными.

Чтобы уберечься от заражения надо помнить, что письма от ТЦК должны поступать исключительно и только с официального домена государственных учреждений gov.ua. Любые письма, поступающие с других адресов, следует немедленно удалять.

Напомним, мы ранее писали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов.