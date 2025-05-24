На Вінниччині керівник ТЦК не виконав план мобілізації — суд розглянув справу

Співробітник ТЦК оформлює документи. Ілюстративне фото: "АрміяInform"

У Мурованокуриловецькому районі Вінницької області начальника відділення рекрутингу та комплектування одного з районних ТЦК та СП звинуватили у недбалому виконанні мобілізаційного плану. Із 40 військовозобов’язаних призвано на службу лише 10.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що у січні 2025 року офіцер мав забезпечити призов 40 військовозобов’язаних для потреб ЗСУ, однак фактично було мобілізовано лише 10 осіб. Прокуратура трактувала це як службову недбалість та порушення мобілізаційного плану.

Реклама

Під час судового засідання офіцер заявив, що ключовим фактором невиконання мобілізаційного плану стала об’єктивна нестача людського ресурсу у межах території відповідальності. Значна частина осіб, які перебувають на військовому обліку, фактично не проживали за місцем реєстрації або ж мали законну відстрочку — через вік, стан здоров’я чи бронювання від підприємств.

Керівник військкомату додав, що чимало чоловіків працюють за кордоном або свідомо уникають контактів із ТЦК. За словами підполковника, протягом 2024 року в розшук було оголошено понад 500 військовозобов’язаних, які не з’явилися за викликами.

Реклама

Офіцер наголосив, що вживав усіх можливих заходів для реалізації мобілізаційного плану — проводив координаційні наради з місцевою владою та правоохоронцями, організовував інформаційні кампанії. Водночас, за його словами, виконання завдання було ускладнене неорганізованістю військового обліку та великою кількістю осіб із тимчасовими або постійними обмеженнями до служби.

Прокуратура наполягала, що офіцер неналежно виконував свої обов’язки, не забезпечив належного контролю та координації, що й призвело до провалу плану мобілізації. Тому прокурор просив суд оштрафувати підполковника на суму, еквівалентну 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Захист апелював до надзвичайно складної ситуації з демографією та трудовою міграцією в регіоні, а також відсутності реального адміністративного ресурсу для примусової мобілізації.

Рішення суду

Суд, заслухавши доводи обох сторін і проаналізувавши докази, визнав, що керівник ТЦК не мав реальних можливостей виконати мобілізаційне завдання. Провадження було закрито через відсутність складу адміністративного правопорушення.

А у Чугуївському районі Харківської області прикордонника покарали за відмову вирушити на бойову позицію під час воєнного стану.

Раніше у Харкові військовий стріляв по підлітках, які назвали його "ТЦКашником".