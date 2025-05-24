В Винницкой области руководитель ТЦК не выполнил план мобилизации — суд рассмотрел дело

Сотрудник ТЦК оформляет документы. Иллюстративное фото: "АрмияInform"

В Мурованокуриловецком районе Винницкой области начальника отделения рекрутинга и комплектования одного из районных ТЦК и СП обвинили в небрежном выполнении мобилизационного плана. Из 40 военнообязанных призваны на службу только 10.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что в январе 2025 года офицер должен был обеспечить призыв 40 военнообязанных для нужд ВСУ, однако фактически было мобилизовано только 10 человек. Прокуратура трактовала это как служебную халатность и нарушение мобилизационного плана.

Во время судебного заседания офицер заявил, что ключевым фактором невыполнения мобилизационного плана стала объективная нехватка человеческого ресурса в пределах территории ответственности. Значительная часть лиц, состоящих на воинском учете, фактически не проживали по месту регистрации или же имели законную отсрочку — из-за возраста, состояния здоровья или бронирования от предприятий.

Руководитель военкомата добавил, что многие мужчины работают за границей или сознательно избегают контактов с ТЦК. По словам подполковника, в течение 2024 года в розыск было объявлено более 500 военнообязанных, которые не явились по вызовам.

Офицер подчеркнул, что принимал все возможные меры для реализации мобилизационного плана — проводил координационные совещания с местными властями и правоохранителями, организовывал информационные кампании. В то же время, по его словам, выполнение задачи было осложнено неорганизованностью воинского учета и большим количеством лиц с временными или постоянными ограничениями к службе.

Прокуратура настаивала, что офицер ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, не обеспечил надлежащего контроля и координации, что и привело к провалу плана мобилизации. Следовательно, прокурор просил суд оштрафовать подполковника на сумму, эквивалентную 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Защита апеллировала к чрезвычайно сложной ситуации с демографией и трудовой миграцией в регионе, а также отсутствию реального административного ресурса для принудительной мобилизации.

Решение суда

Суд, заслушав доводы обеих сторон и проанализировав доказательства, признал, что руководитель ТЦК не имел реальных возможностей выполнить мобилизационное задание. Производство было закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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