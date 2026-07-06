Камалія звернулася до Зеленського через затримання її брата ТЦК

Співачка Камалія. Фото: Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Українська співачка Камалія публічно поскаржилася на дії представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і звернулася до Президента України Володимира Зеленського із закликом перевірити їхню роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на відеозвернення артистки в Instagram.

Що розповіла співачка

За словами Камалії, її двоюрідного брата Яна Підвесоцького, який має проблеми зі здоров’ям, повторно затримали представники ТЦК. Вона стверджує, що чоловік має інвалідність та потребує медичної підтримки.

Артистка також розповіла про втрати у своїй родині під час повномасштабної війни: один із братів загинув на фронті, інший вважається зниклим безвісти, ще один наразі проходить службу в Збройних силах України.

У своєму зверненні співачка заявила, що її брат під час перебування у ТЦК нібито стикався з погрозами та приниженням. Вона також стверджує, що після попереднього затримання він проходив психологічне відновлення та лікування.

Окремо Камалія наголосила, що її брат має проблеми із зором, а також наявну інвалідність, як і його мати.

Співачка закликала президента Володимира Зеленського звернути увагу на ситуацію та перевірити діяльність ТЦК. Вона заявила, що обурена тим, що сталося з її родичем.

"Я звертаюся до Президента України, до відповідальних органів, до всіх, хто має владу і совість: будь ласка, зверніть увагу на ці випадки. Проведіть перевірку. Захистіть людей від свавілля. Україна бореться за свободу, гідність і життя — і ці цінності мають бути захищені не лише на фронті, а й усередині країни.

Ми маємо залишатися людьми. Слава Україні!", — підсумувала Камалія.

Співачка Камалія. Фото: скріншот із відео

Останні новини про ТЦК

Новини.LIVE інформували, що якщо громадянин не оновив військово-облікові дані після зміни місця проживання, його можуть оголосити в розшук ТЦК. Водночас одного лише оновлення даних для зняття з розшуку буде недостатньо — доведеться або сплатити штраф, або оскаржувати рішення в судовому порядку.

Новини.LIVE писали, щоб отримати бронювання за місцем роботи, громадянин повинен перебувати на військовому обліку. При цьому не має значення, в якому саме ТЦК він зареєстрований. Для оформлення бронювання місце обліку в територіальному центрі комплектування не є визначальним.