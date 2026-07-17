Юристи пояснили, що робити, якщо ТЦК повторно оголосив у розшук після штрафу

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП

Любомир Кучер редактор, юрист

Деякі військовозобов'язані українці після сплати адміністративного штрафу через застосунок "Резерв+" знову отримують повідомлення про перебування в розшуку. Юристи пояснили, що така ситуація може свідчити як про технічний збій, так і про неправомірні дії територіального центру комплектування.

Про це повідомляють Юристи.UA, передає Новини.LIVE.

Чому після штрафу може знову з'явитися розшук

Фахівці наголошують: якщо людину повторно внесли до розшуку з тієї самої причини, за яку вона вже сплатила штраф, це може суперечити чинному законодавству. Адміністративний розшук, який застосовують за порушення правил військового обліку, після виконання вимог або сплати штрафу має бути скасований.

Підставою для роз'яснення стала історія військовозобов'язаного, який після завершення бронювання побачив у "Резерв+" повідомлення про розшук через нібито неявку за повісткою. Чоловік запевняє, що повістки не отримував, однак для швидкого оформлення нового бронювання визнав порушення через застосунок і сплатив половину штрафу. Спочатку система повідомила про зняття з розшуку, але вже за кілька хвилин відповідна позначка знову з'явилася.

У такій ситуації юристи рекомендують звернутися до технічної підтримки "Резерв+", а також подати заяву до ТЦК із вимогою закрити адміністративне провадження та видалити інформацію про порушення з реєстру. Якщо ж територіальний центр комплектування відмовиться це зробити, громадяни можуть оскаржити його дії у судовому порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, українське законодавство дозволяє аспірантам отримати відстрочку від мобілізації. Таке право можуть мати й військовозобов'язані, які навчаються в аспірантурі закордонних закладів вищої освіти, однак лише за умови дотримання визначених законом вимог.

Як повідомляли Новини.LIVE, чинне законодавство України не передбачає примусової мобілізації чоловіків після досягнення 60-річного віку. Попри дискусії щодо можливого підвищення граничного мобілізаційного віку, відповідних змін до законодавства наразі не ухвалювали.