Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Юристи назвали умови, які дозволяють оскаржити повістку поштою arrow

Юристи назвали умови, які дозволяють оскаржити повістку поштою

18 листопада 2024 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Видача повістки поштою — на яких підставах її можна оскаржити
Чоловік тримає в руках повістку. Фото архівне: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України формує перелік щодо тих, кому надішлють повістку поштою. Незалежно від того, отримала особа повістку на пошті чи ні, вона вважається врученою. Попри це є підстави, коли постанову щодо правопорушення можна оскаржувати

Про це повідомила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтервʼю для Главреду.

Читайте також:

У яких випадках можна оскаржувати повістку видану на пошті

Якщо людина отримала від ТЦК постанову про адміністративне покарання (штраф) за скоєне правопорушення військовозобов'язаною особою, то вона може оскаржити її через суд, проте, лише в окремих випадках.

Наприклад, якщо постанова була оформлена неналежним чином або є похибки у вказаній адресі, через що особа не дізналася про повістку. Відтак людина може оскаржити постанову, але рішення щодо штрафу наприкінці прийме суд. 

Що буде, якщо особа не знала про постанову від ТЦК, не оскаржувала її і не сплатила штраф

"Якщо людина не дізналася про постанову, не оскаржила її в суді або не сплатила добровільно, і постанову передали на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження і накладають арешт на майно і грошові кошти на рахунках боржника", — зазначила Карплюк.

Чи можна дізнатися про внесення своїх даних у Єдиний реєстр боржників

Бувають випадки, коли особа дізнається про постанову та штраф тоді, коли вже рахунки арештовані. Юристи радять перевіряти дані онлайн через Єдиний реєстр боржників. 

"Відкрито доступ у режимі онлайн до Єдиного реєстру боржників, де можна ввести дані і побачити, чи є особа серед боржників, адже туди вносяться особи, які є боржниками за виконавчими провадженнями. Також є сайт Автоматизована система виконавчих проваджень, де теж можна перевірити за даними особи наявність виконавчих проваджень щодо неї", — повідомила партнерка юридичної фірми.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України змінив правила вручення повісток поштою. Також у ТЦК пояснили за яким принципом надсилають повістки через пошту. 

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:34 Посадовців Укроборонпрому засудили за розтрату 3,5 млн гривень

13:28 Стало відомо, коли Нова пошта почне працювати у США

13:23 У столиці Індії рекордний смог "закрив" усі школи

13:13 Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених

13:07 Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:06 Агропросперіс Банк визнано найкращим на конкурсі "Банк Року-2024"

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

12:54 У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

12:52 У Франції неоднозначно висловилися щодо далекобійних ударів по РФ

12:50 До використання у ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор"

13:34 Посадовців Укроборонпрому засудили за розтрату 3,5 млн гривень

13:28 Стало відомо, коли Нова пошта почне працювати у США

13:23 У столиці Індії рекордний смог "закрив" усі школи

13:13 Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених

13:07 Жінка пропонувала прикордонникам 3000 дол. за виїзд родича

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

13:06 Агропросперіс Банк визнано найкращим на конкурсі "Банк Року-2024"

12:54 У Кремлі відреагували на дозвіл США бити по території РФ

12:52 У Франції неоднозначно висловилися щодо далекобійних ударів по РФ

12:50 До використання у ЗСУ допустили FPV-комплекс "Вихор"

12:44 СБУ затримала російських агентів, які готували теракти у Харкові

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує