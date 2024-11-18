Видача повістки поштою — на яких підставах її можна оскаржити

Чоловік тримає в руках повістку. Фото архівне: УНІАН

Міністерство оборони України формує перелік щодо тих, кому надішлють повістку поштою. Незалежно від того, отримала особа повістку на пошті чи ні, вона вважається врученою. Попри це є підстави, коли постанову щодо правопорушення можна оскаржувати

Про це повідомила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк в інтервʼю для Главреду.

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У яких випадках можна оскаржувати повістку видану на пошті

Якщо людина отримала від ТЦК постанову про адміністративне покарання (штраф) за скоєне правопорушення військовозобов'язаною особою, то вона може оскаржити її через суд, проте, лише в окремих випадках.

Наприклад, якщо постанова була оформлена неналежним чином або є похибки у вказаній адресі, через що особа не дізналася про повістку. Відтак людина може оскаржити постанову, але рішення щодо штрафу наприкінці прийме суд.

Що буде, якщо особа не знала про постанову від ТЦК, не оскаржувала її і не сплатила штраф

"Якщо людина не дізналася про постанову, не оскаржила її в суді або не сплатила добровільно, і постанову передали на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження і накладають арешт на майно і грошові кошти на рахунках боржника", — зазначила Карплюк.

Чи можна дізнатися про внесення своїх даних у Єдиний реєстр боржників

Бувають випадки, коли особа дізнається про постанову та штраф тоді, коли вже рахунки арештовані. Юристи радять перевіряти дані онлайн через Єдиний реєстр боржників.

"Відкрито доступ у режимі онлайн до Єдиного реєстру боржників, де можна ввести дані і побачити, чи є особа серед боржників, адже туди вносяться особи, які є боржниками за виконавчими провадженнями. Також є сайт Автоматизована система виконавчих проваджень, де теж можна перевірити за даними особи наявність виконавчих проваджень щодо неї", — повідомила партнерка юридичної фірми.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет Міністрів України змінив правила вручення повісток поштою. Також у ТЦК пояснили за яким принципом надсилають повістки через пошту.