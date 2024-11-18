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Юристы назвали условия, позволяющие обжаловать повестку по почте

18 ноября 2024 12:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выдача повестки по почте – на каких основаниях ее можно обжаловать
Мужчина держит в руках повестку. Фото архивное: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство обороны Украины формирует перечень тех, кому пришлют повестку по почте. Независимо от того, получил человек повестку на почте или нет, она считается врученной. Несмотря на это, есть основания, когда постановление о правонарушении можно обжаловать

Об этом сообщила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк в интервью Главреду.

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Если человек получил от ТЦК постановление об административном наказании (штрафе) за совершенное правонарушение военнообязанным лицом, то он может обжаловать его через суд, однако лишь в отдельных случаях.

Например, если постановление было оформлено ненадлежащим образом или есть погрешности в указанном адресе, из-за чего лицо не узнало повестку. Следовательно, человек может обжаловать постановление, но решение о штрафе в конце примет суд.

Что будет, если лицо не знало о постановлении от ТЦК, не обжаловало его и не уплатило штраф

"Если человек не узнал постановление, не обжаловал его в суде или не оплатил добровольно, и постановление передали на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и налагают арест на имущество и денежные средства на счетах должника", — отметила Карплюк.

Можно ли узнать о внесении своих данных в Единый реестр должников

Бывают случаи, когда лицо узнает постановление и штраф тогда, когда уже счета арестованы. Юристы советуют проверять данные онлайн через Единый реестр должников.

"Открыт доступ в режиме онлайн к Единому реестру должников, где можно ввести данные и увидеть, есть ли лицо среди должников, ведь туда вносятся лица, являющиеся должниками по исполнительным производствам. Также есть сайт Автоматизированная система исполнительных производств, где тоже можно проверить по данным лица наличие исполнительных производств по нему", — сообщила партнерша юридической фирмы.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины изменил правила вручения повесток по почте. Также в ТЦК объяснили, по какому принципу присылают повестки по почте.

почта мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные

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