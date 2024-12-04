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Юрист пояснив наслідки за відмову показати документи ТЦК

4 грудня 2024 10:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що буде, якщо не показати військово-облікові документи працівникам ТЦК
Військові перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні працівники ТЦК можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років показати військово-облікові документи, щоб перевірити дані. Натомість військовозобов'язані чоловіки мають оновити свої військово-облікові дані та пред'являти паперову або електронну версію працівникам ТЦК та СП. Що буде, якщо не надати працівнику територіального центру комплектування документи?

Відповідь на це дав начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович.

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Працівники ТЦК перевіряють дані військовозобов'язаного на відповідність через електронні реєстри, щоб дізнатися, чи є ця особа придатною до служби, а також чи оновила вона свої військово-облікові дані.

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру, і таку людину можна швидко встановити. Чи підлягає вона призову за мобілізацією, чи в неї уточнено військово-облікові дані, чи не уточнено, чи вона перебуває на обліку і так далі", — сказав Володимир Богданович.

Також працівники ТЦК наділені правом перевіряти документи на вулиці та у громадських закладах Разом з тим працівники поліції можуть оперативно встановити особу громадянина. 

Що буде у разі відмови показати ТЦК документи

Якщо громадянин не стане називати своє ім'я, прізвище та по батькові, а також не покаже документи, то надалі працівники ТЦК можуть діяти за постановою Кабміну №560.

"Уповноважена особа представляється, пояснює, що зараз встановлюватиме особу. Особа може відмовитися чи не відмовитися. Якщо особа не відмовляється, її перевіряють через ТЦК та СП і якщо особа підтверджується, у неї документи в наявності, то до неї претензій немає. Така особа відпускається", — заявив Богданович.

Зокрема, із такою особою, яка відмовляється надати документи, надалі працює поліція. А уповноважений від ТЦК своєю чергою, має представитися та виписати повістку.

Нагадаємо, юрист пояснив, що робити, якщо застосунок Резерв+ дає збій під час перевірки документів на кордоні.

Також юрист дав роз'яснення, що робити, якщо в ТЦК вимагають надати довідку про склад сім'ї, яку вже не виготовляють в Україні. 

поліція документи перевірки ТЦК та СП військовозобов'язані

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