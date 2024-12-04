Что будет, если не показать военно-учетные документы работникам ТЦК

Военные проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК и СП

В Украине работники ТЦК могут потребовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет показать военно-учетные документы, чтобы проверить данные. Военнообязанные мужчины должны обновить свои военно-учетные данные и предъявлять бумажную или электронную версию работникам ТЦК и СП. Что будет, если не предоставить работнику территориального центра комплектования документы?

Ответ на это дал начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович.

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Работники ТЦК проверяют данные военнообязанного на соответствие через электронные реестры, чтобы узнать, является ли это лицо годным к службе, а также обновило ли оно свои военно-учетные данные.

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру, и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, находится ли он на учете и так далее", — сказал Владимир Богданович.

Также работники ТЦК наделены правом проверять документы на улице и в общественных заведениях. Вместе с тем работники полиции могут оперативно установить личность гражданина.

Что будет в случае отказа показать ТЦК документы

Если гражданин не станет называть свое имя, фамилию и отчество, а также не покажет документы, то в дальнейшем работники ТЦК могут действовать по постановлению Кабмина №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать лицо. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы налицо, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускается ", — заявил Богданович.

В частности, с таким лицом, которое отказывается предоставить документы, в дальнейшем работает полиция. А уполномоченный от ТЦК в свою очередь должен представиться и выписать повестку.

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