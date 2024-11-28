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У ТЦК вимагають довідку про склад сім'ї — юрист вказав нюанс

28 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації — чи потрібна довідка в ТЦК про склад сімї
Заповнення документів. Фото ілюстративне: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Нерідко військовозобов’язані стикаються з вимогами територіальних центрів комплектування (ТЦК) щодо надання додаткових документів, зокрема довідки про склад сім’ї. Однак, чи є така вимога законною?

Нюанси щодо правомірності такої вимоги пояснив юрист Владислав Дерій.

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Чи потрібна довідка про склад сім’ї для відстрочки

Згідно з додатком 5 Постанови КМУ №560, довідка про склад сім’ї не входить до переліку документів, які необхідно подавати для оформлення відстрочки від мобілізації. Якщо у ТЦК вимагають таку довідку, ви маєте право відмовитися від її надання, посилаючись на законодавство.

Що робити, якщо вимагають довідку

Ви можете звернутися до органу місцевого самоврядування, щоб отримати письмову відмову про те, що такі довідки більше не видаються.

Які документи необхідно подати до ТЦК для відстрочки

Відповідно до закону, для оформлення відстрочки потрібно надати:

  • Усиновлювачі: рішення суду про усиновлення.
  • Опікуни та піклувальники: рішення держадміністрації або суду про встановлення опіки чи піклування.
  • Прийомні батьки: договір про влаштування дітей у прийомну сім’ю.
  • Батьки-вихователі: договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.
  • Патронатні вихователі: договір про патронат над дитиною.
  • Статус дитини-сироти: витяг із рішення держадміністрації чи органу місцевого самоврядування.

Ці документи підтверджують ваше право на відстрочку відповідно до пункту 8 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як правильно подати заяву про відстрочку

Подайте заяву про відстрочку у ТЦК у двох екземплярах. Один із них має бути зареєстрований із відміткою ТЦК (дата, підпис, печатка). Цей примірник залиште у себе як доказ подачі документів.

Якщо візит до ТЦК неможливий, надішліть документи рекомендованим листом із описом вкладення. Це підтвердить ваше право на подачу документів.

Комісія має розглянути заяву протягом 7 днів із дати її отримання. Якщо потрібні додаткові запити до держорганів, термін може продовжитися, але не більше ніж на 1 день після отримання відповідей.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, як в Україні запровадять електронну ВЛК.

Також ми пояснювали чим відрізняється відстрочка від бронювання щодо відтермінування від мобілізації та кому з громадян доступний кожен з цих видів.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП довідка військово-обліковий документ

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