Отсрочка от мобилизации — нужна ли справка в ТЦК о составе семьи

В ТЦК требуют справку о составе семьи — юрист указал нюанс
Нередко военнообязанные сталкиваются с требованиями территориальных центров комплектования (ТЦК) по предоставлению дополнительных документов, в частности, справки о составе семьи. Однако, законно ли такое требование?
Нюансы относительно правомерности такого требования объяснил юрист Владислав Дерий.
Нужна ли справка о составе семьи для отсрочки
Согласно приложению 5 Постановления КМУ №560, справка о составе семьи не входит в список документов, которые необходимо подавать для оформления отсрочки от мобилизации. Если в ТЦК требуется такая справка, вы имеете право отказаться от ее предоставления, ссылаясь на законодательство.
Что делать, если требуют справку
Вы можете обратиться в орган местного самоуправления, чтобы получить письменный отказ о том, что такие справки больше не выдаются.
Какие документы необходимо подать в ТЦК для отсрочки
Согласно закону, для оформления отсрочки нужно предоставить:
- Усыновители: решение суда об усыновлении.
- Попечители и попечители: решение госадминистрации или суда об установлении опеки или попечительства.
- Приемные родители: договор об устройстве детей в приемную семью.
- Родители-воспитатели: договор об организации деятельности детского дома семейного типа.
- Патронатные воспитатели: договор о патронате над ребенком.
- Статус ребенка-сироты: выдержка из решения госадминистрации или органа местного самоуправления.
Эти документы подтверждают ваше право на отсрочку в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Как правильно подать заявление об отсрочке
Подайте заявление об отсрочке в ТЦК в двух экземплярах. Один из них должен быть зарегистрирован с отметкой ТЦК (дата, подпись, печать). Этот экземпляр оставьте у себя в качестве доказательства подачи документов.
Если визит в ТЦК невозможен, отправьте документы заказным письмом с описанием вложения. Это подтвердит ваше право на подачу документов.
Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения. Если потребуются дополнительные запросы в госорганы, срок может продлиться, но не более чем на 1 день после получения ответов.
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