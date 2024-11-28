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В ТЦК требуют справку о составе семьи — юрист указал нюанс

28 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации — нужна ли справка в ТЦК о составе семьи
Заполнение документов. Фото иллюстративное: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Нередко военнообязанные сталкиваются с требованиями территориальных центров комплектования (ТЦК) по предоставлению дополнительных документов, в частности, справки о составе семьи. Однако, законно ли такое требование?

Нюансы относительно правомерности такого требования объяснил юрист Владислав Дерий.

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Нужна ли справка о составе семьи для отсрочки

Согласно приложению 5 Постановления КМУ №560, справка о составе семьи не входит в список документов, которые необходимо подавать для оформления отсрочки от мобилизации. Если в ТЦК требуется такая справка, вы имеете право отказаться от ее предоставления, ссылаясь на законодательство.

Что делать, если требуют справку

Вы можете обратиться в орган местного самоуправления, чтобы получить письменный отказ о том, что такие справки больше не выдаются.

Какие документы необходимо подать в ТЦК для отсрочки

Согласно закону, для оформления отсрочки нужно предоставить:

  • Усыновители: решение суда об усыновлении.
  • Попечители и попечители: решение госадминистрации или суда об установлении опеки или попечительства.
  • Приемные родители: договор об устройстве детей в приемную семью.
  • Родители-воспитатели: договор об организации деятельности детского дома семейного типа.
  • Патронатные воспитатели: договор о патронате над ребенком.
  • Статус ребенка-сироты: выдержка из решения госадминистрации или органа местного самоуправления.

Эти документы подтверждают ваше право на отсрочку в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как правильно подать заявление об отсрочке

Подайте заявление об отсрочке в ТЦК в двух экземплярах. Один из них должен быть зарегистрирован с отметкой ТЦК (дата, подпись, печать). Этот экземпляр оставьте у себя в качестве доказательства подачи документов.

Если визит в ТЦК невозможен, отправьте документы заказным письмом с описанием вложения. Это подтвердит ваше право на подачу документов.

Комиссия должна рассмотреть заявление в течение 7 дней с даты его получения. Если потребуются дополнительные запросы в госорганы, срок может продлиться, но не более чем на 1 день после получения ответов.

Напомним, заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, как в Украине введут электронную ВВК .

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мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП справка военно-учетный документ

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