Як оновити військово-облікові дані через Резерв плюс

Військово-обліковий документ в застосунку та робота з документами. Фото: УНІАН, відкриті джерела, колаж Новини.LIVE

Протерміновані паперові військово-облікові документи більше не потребують особистого візиту до територіальних центрів комплектування для їхньої заміни. Після законодавчих нововведень в Україні повністю припинили видачу паперових аналогів, тож достатньо просто скористатися застосунком "Резерв+".

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Юрія Айвазяна.

Як замінити ВОД без візиту до ТЦК в 2026 році

Цифровий е-ВОД, який можна згенерувати через застосунки "Резерв+" або "Дія", наразі є повноцінною альтернативою застарілим бланкам. До відповідних змін у законодавстві в Україні функціонував виключно паперовий формат військово-облікових документів, частина з яких мала обмежений термін дії. З появою електронного варіанта процедуру актуалізації відомостей суттєво спростили.

Правознавець Юрій Айвазян зазначив, що відвідувати ТЦК у подібних ситуаціях не потрібно, адже видача нових паперових бланкованих документів в країні більше не здійснюється.

"Станом на зараз паперові ВОД більше не видаються. Отже, Ви у будь якому випадку не можете замінити тимчасове посвідчення на інший паперовий ВОД", — наголосив адвокат Юрій Айвазян.

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Фахівець підкреслив, що для громадян, які встановили на свій смартфон застосунок "Резерв+", протермінування паперової довідки не тягне за собою жодних юридичних проблем.

"Ви маєте належний військово-обліковий документ в електронному вигляді, а саме е-ВОД (формується в "Резерв+" або через "Дію")", — підкреслив адвокат.

За словами юриста, процес внесення свіжих відомостей також повністю переведений у дистанційний режим і не вимагає фізичної присутності у територіальних центрах комплектування.

"Щоб оновити дані, Вам не обов'язково йти до ТЦК. Відкрийте застосунок "Резерв+" та оновіть дані через нього", — пояснив юрист.

Раніше Новини.LIVE писали пояснення юристів, що треба обов'язково зробити після отримання повістки. Є чітко визначені етапи дій для мобілізованих.

Водночас правознавці вказали на поширену помилку, якої допускаються родичі загиблих військовослужбовців, які шукають або відновлюють втрачені висновки військово-лікарських комісій. Вони мають починати пошук із територіальних центрів комплектування, а не з центральних медичних структур ЗСУ, оскільки саме ТЦК зобов'язані формувати запити для встановлення причинного зв'язку загибелі зі службою.