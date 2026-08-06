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Главная ТЦК Идти в ТЦК уже нет смысла: как действовать при просроченном ВОД

Идти в ТЦК уже нет смысла: как действовать при просроченном ВОД

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 06:30
Как обновить военно-учетные данные через Резерв плюс
Военно-учетный документ в приложении и работа с документами. Фото: УНИАН, открытые источники, коллаж Новини.LIVE

Просроченные бумажные военно-учетные документы больше не требуют личного визита в территориальные центры комплектования для их замены. После законодательных нововведений в Украине полностью прекратили выдачу бумажных аналогов, поэтому достаточно просто воспользоваться приложением «Резерв+».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юриста Юрия Айвазяна.

Как заменить ВОД без посещения ТЦК в 2026 году

Цифровой е-ВОД, который можно сгенерировать через приложения «Резерв+» или «Дия», в настоящее время является полноценной альтернативой устаревшим бланкам. До соответствующих изменений в законодательстве в Украине использовался исключительно бумажный формат военно-учетных документов, часть из которых имела ограниченный срок действия. С появлением электронного варианта процедура обновления сведений была существенно упрощена.

Юрист Юрий Айвазян отметил, что посещать ТЦК в подобных ситуациях не нужно, ведь выдача новых бумажных бланковых документов в стране больше не осуществляется.

"На данный момент бумажные военно-учетные документы больше не выдаются. Следовательно, вы в любом случае не можете заменить временное удостоверение на другой бумажный военно-учетный документ", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

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Специалист подчеркнул, что для граждан, установивших на свой смартфон приложение «Резерв+», истечение срока действия бумажной справки не влечет за собой никаких юридических проблем.

"У вас есть надлежащий военно-учетный документ в электронном виде, а именно е-ВОД (формируется в "Резерв+" или через "Дію")", — подчеркнул адвокат.

По словам юриста, процесс внесения актуальных данных также полностью переведен в дистанционный режим и не требует физического присутствия в территориальных центрах комплектования.

"Чтобы обновить данные, вам не обязательно идти в ТЦК. Откройте приложение "Резерв+" и обновите данные через него", — пояснил юрист.

Ранее Новини.LIVE публиковали разъяснения юристов о том, что необходимо сделать после получения повестки. Существуют четко определенные этапы действий для мобилизованных.

В то же время правоведы указали на распространенную ошибку, которую допускают родственники погибших военнослужащих, ищущие или восстанавливающие утраченные заключения военно-медицинских комиссий. Им следует начинать поиск с территориальных центров комплектования, а не с центральных медицинских структур ВСУ, поскольку именно ТЦК обязаны формировать запросы для установления причинно-следственной связи гибели со службой.

документы ТЦК и СП военно-учетный документ
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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