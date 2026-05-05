Інвалідність у мами: ТЦК оформить відстрочку попри наявність сестри

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: ООТЦК та СП

Однією із підстав для отримання відстрочки від мобілізації є догляд за батьками чи інвалідність одного із батьків. У деяких випадках навіть наявність інших родичів може не завадити оформленню відстрочки. Юристи пояснили, коли саме таке можливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка від мобілізації

Загальна мобілізація стосується усіх військовозобов’язаних громадян України чоловічої статі. Вікові межі мобілізації зараз встановлені в межах 25-60 років.

Разом з тим, частина військовозобов’язаних може отримати законну відстрочку від мобілізації. Для цього має бути документально засвідчена підстава для відстрочки.

Однією із найпоширеніших підстав для відстрочки є інвалідність у батьків військовозобов’язаного. Також відстрочку надають у випадку здійснення догляду за батьками, які потребують постійного стороннього догляду.

Коли наявність родичів не впливає на відстрочку

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує оформити відстрочку від призову. Підставою для цього чоловік назвав інвалідність першої групи, встановлену у його матері.

Втім, додав громадянин, у матері є ще донька. Але, за словами військовозобов’язаного, його сестра також потребує постійного догляду сторонньої особи, про що є висновок ЛКК.

Юрист Владислав Дерій, підтвердивши можливість відстрочки, пояснив, як саме це зробити: "Ви зможете оформити відстрочку за пунктом 13 лише в тому випадку, якщо Ваша сестра має довідку форми 080-4/о, де вказано про її потребу у постійному догляді. Проте, Ви можете піти іншим шляхом і отримати відстрочку за пунктом 9. Для цього Вам потрібно звернутись до соцзахисту та отримати Акт встановлення здійснення догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи достатньою підставою для відстрочки є інвалідність батьків.

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у когось із його батьків є офіційно встановлена інвалідність. Але у такій ситуації важливою є і група інвалідності, і наявність інших родичів.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна офіційно працювати, оформивши відстрочку для догляду.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.