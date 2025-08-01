Відстрочка за рішенням ЛКК - коли тцк може відмовити

Висновок ЛКК закінчується — чи відмовить ТЦК у відстрочці
Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлює відстрочку від мобілізації за допомогою висновку ЛКК, то ТЦК має приймати навіть той висновок, термін дії якого завершується за кілька місяців чи тижнів. Причина в тому, що інший висновок громадянину до завершення дії попереднього просто не видадуть.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Термін дії висновку ЛКК закінчується
Відстрочка від мобілізації, яку оформлює частина військовозобов’язаних громадян, може бути отримана на підставі даних лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування відмовити йому у відстрочці, якщо висновок ЛКК дійсний лише до вересня 2025 року, а новий йому відмовилися видавати, посилаючись на те, що ще є чинний.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив у коментарі до цього випадку, що ТЦК у такій ситуації не має права відмовляти у відстрочці.
ТЦК не має права відмовляти
Юрист пояснив, чому ТЦК має приймати навіть той висновок ЛКК, термін дії якого ось-ось закінчиться.
"Висновок ЛКК видається строком на один рік, й раніше спливу цього строку комісія не надасть Вам новий", — підкреслив Айвазян.
Саме тому територіальний центр комплектування повинен використовувати наявний висновок ЛКК, незалежно від того, коли саме у нього завершується термін дії.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК продовжити відстрочку автоматично.
Додамо, ми повідомляли про те, як довго триває перевірка підстав на відстрочку.
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