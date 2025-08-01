Відстрочка за рішенням ЛКК - коли тцк може відмовити

Громадянин на прийомі у лікаря. Фото: Freepik

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлює відстрочку від мобілізації за допомогою висновку ЛКК, то ТЦК має приймати навіть той висновок, термін дії якого завершується за кілька місяців чи тижнів. Причина в тому, що інший висновок громадянину до завершення дії попереднього просто не видадуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Термін дії висновку ЛКК закінчується

Відстрочка від мобілізації, яку оформлює частина військовозобов’язаних громадян, може бути отримана на підставі даних лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування відмовити йому у відстрочці, якщо висновок ЛКК дійсний лише до вересня 2025 року, а новий йому відмовилися видавати, посилаючись на те, що ще є чинний.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у коментарі до цього випадку, що ТЦК у такій ситуації не має права відмовляти у відстрочці.

ТЦК не має права відмовляти

Юрист пояснив, чому ТЦК має приймати навіть той висновок ЛКК, термін дії якого ось-ось закінчиться.

"Висновок ЛКК видається строком на один рік, й раніше спливу цього строку комісія не надасть Вам новий", — підкреслив Айвазян.

Саме тому територіальний центр комплектування повинен використовувати наявний висновок ЛКК, незалежно від того, коли саме у нього завершується термін дії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК продовжити відстрочку автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, як довго триває перевірка підстав на відстрочку.