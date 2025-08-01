Отсрочка по решению ВКК - когда тцк может отказать

Заключение ВКК заканчивается — откажет ли ТЦК в отсрочке
Если военнообязанный гражданин оформляет отсрочку от мобилизации с помощью заключения ВКК, то ТЦК должен принимать даже то заключение, срок действия которого завершается через несколько месяцев или недель. Причина в том, что другой вывод гражданину до завершения действия предыдущего просто не выдадут.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Срок действия заключения ВКК заканчивается
Отсрочка от мобилизации, которую оформляет часть военнообязанных граждан, может быть получена на основании данных врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования отказать ему в отсрочке, если заключение ВКК действительно только до сентября 2025 года, а новое ему отказались выдавать, ссылаясь на то, что еще есть действующее.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил в комментарии к этому случаю, что ТЦК в такой ситуации не имеет права отказывать в отсрочке.
ТЦК не имеет права отказывать
Юрист объяснил, почему ТЦК должен принимать даже то заключение ВКК, срок действия которого вот-вот закончится.
"Заключение ВКК выдается сроком на один год, и раньше истечения этого срока комиссия не предоставит Вам новое", — подчеркнул Айвазян.
Именно поэтому территориальный центр комплектования должен использовать имеющееся заключение ВКК, независимо от того, когда именно у него завершается срок действия.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК продлить отсрочку автоматически.
Добавим, мы сообщали о том, как долго длится проверка оснований на отсрочку.
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