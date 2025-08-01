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Главная ТЦК Заключение ВКК заканчивается — откажет ли ТЦК в отсрочке

Заключение ВКК заканчивается — откажет ли ТЦК в отсрочке

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 00:30
Отсрочка по решению ВКК - когда тцк может отказать
Гражданин на приеме у врача. Фото: Freepik

Если военнообязанный гражданин оформляет отсрочку от мобилизации с помощью заключения ВКК, то ТЦК должен принимать даже то заключение, срок действия которого завершается через несколько месяцев или недель. Причина в том, что другой вывод гражданину до завершения действия предыдущего просто не выдадут.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Срок действия заключения ВКК заканчивается

Отсрочка от мобилизации, которую оформляет часть военнообязанных граждан, может быть получена на основании данных врачебно-консультативной комиссии (ВКК).

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования отказать ему в отсрочке, если заключение ВКК действительно только до сентября 2025 года, а новое ему отказались выдавать, ссылаясь на то, что еще есть действующее.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в комментарии к этому случаю, что ТЦК в такой ситуации не имеет права отказывать в отсрочке.

ТЦК не имеет права отказывать

Юрист объяснил, почему ТЦК должен принимать даже то заключение ВКК, срок действия которого вот-вот закончится.

"Заключение ВКК выдается сроком на один год, и раньше истечения этого срока комиссия не предоставит Вам новое", — подчеркнул Айвазян.

Именно поэтому территориальный центр комплектования должен использовать имеющееся заключение ВКК, независимо от того, когда именно у него завершается срок действия.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК продлить отсрочку автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, как долго длится проверка оснований на отсрочку.

мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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